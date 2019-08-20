韓流急凍！ 彰化競總主委等王惠美點頭

2019-08-20 13:04

〔記者張聰秋／彰化報導〕國民黨中央希望各地方執政縣市首長擔任總統參選人韓國瑜地方競選總部主委，但新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕以市政優先未接任競總主委，同樣國民黨執政的彰化縣主委人選敲不定，對此，縣黨部主委張曼莉表示，離選舉還有一段時間，時間還蠻長的，仍以敦請縣長王惠美擔任競總主委為主。

高雄市長韓國瑜酒色財氣的負面事件連環爆，使得韓流急凍，藍營本土派出現換韓聲浪，藍營人士擔心，去年韓國瑜聲勢最高時「1人救黨」，現在「全黨救1人」。

藍營人士指出，韓流退燒，國民黨若想重新拿回執政權，要改變選舉策略，不能再依靠所謂的韓流，反倒要把國民黨在地方執政的資源用到極大化，選戰策略改為「立委1票、總統1票」，變成從下而上由各縣市首長、立委幫忙催票，從地方「眾星拱月」取代「母雞帶小雞」傳統戰術。

目前新北市、台中市競總主委接連難產，張曼莉表示，競總主委能夠由縣長擔任是最好的安排，侯友宜、盧秀燕沒有直說不擔任，只是目前以市政為主，還有一段時間，到時候黨中央有需要，他們應該會全力配合，彰化縣部分，王惠美縣長忙於縣政，縣黨部已啟動輔選工作，先配合全縣4區立委參選人輔選，等時間到了會再讓立委和總統輔選結合為一，這不成問題。

被問及若王惠美拒絕接任，會不會由議長謝典霖擔任？對此，張曼莉指出，時間到了，黨部會和立委等相關人士一起坐下來談，看這樣的狀況能對彰化縣最好、最能加分，屆時會對整體做出最有幫助的決定。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法