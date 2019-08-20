力挺賴嘉倫選立委 黃國昌：我百分之百信任他

2019-08-20 12:44

〔記者林欣漢／新北報導〕時代力量立委黃國昌辦公室主任賴嘉倫，今天宣布投入2020年新北市第十二選區（金山、萬里、汐止、平溪、瑞芳、雙溪、貢寮）立委選戰，黃國昌說，他接受陳情追蹤任何違法濫權弊案，只有兩個標準，第一，不管是藍綠或任何人，膽敢違法濫權就要負責任；第二是充分保護吹哨者，而賴嘉倫從來沒有一次走漏消息，「我百分之百信任他。」

今天的賴嘉倫參選記者會，邀請到樂陞、TRF、馬自達、普悠瑪罹難家屬、卯澳馬崗等自救會代表出席聲援。黃國昌說，為什麼這麼多自救會最後都找到黃國昌服務團隊，因為他接受任何陳情案件、追蹤任何違法濫權弊案，看的是到底有沒有事實證據，「我問的是是非、黑白，不是顏色、立場，不管是藍綠或任何人，我的標準只有一個，你膽敢違法濫權就要負責任。」

第二是充分保障吹哨者，黃國昌說，大家看到他在立法院的表現，沒看到的是這些質詢內容是怎麼準備出來的，像普悠瑪事件，就是賴嘉倫陪他徹夜把ATP這些規格全部搞清楚，賴嘉倫是所有大小案件、國會辦公室運作的靈魂人物，來陳情的人一定認識賴嘉倫，賴嘉倫知道全部內容，也沒有一次消息走漏、或工作沒做好。

黃國昌說，很多委屈，他放在自己心裡就好，但該幫同仁說的話一定要講，希望民眾張開眼睛看看他們做了什麼事情，沒有這一點一滴地方服務工作的累積，他們怎麼在地方上行走，他汐止的服務處，未來也會是賴嘉倫的競選總部。

賴嘉倫說，從洪仲丘到太陽花等社會運動，讓他發現政治就在生活中，他也能做出貢獻，進入立法院與黃國昌一同秉持守護民主，貫徹公平正義的理念，對不實的抹黑也很憤怒，心中的政治人物不應該為了政治利益、不同黨派做出攻擊，他與黃國昌說，這場仗讓他來打，心中的國家就有如古羅馬政治家西塞羅所說「國家是全體人民經營的事業」，也希望台灣是這樣子，讓懷抱共同理想的我們一起向前行。

媒體詢問，賴嘉倫會以無黨籍或代表時代力量參選，對此，賴嘉倫說，他的提名案已經送到中央黨部，老實說沒有要這麼早對外宣布，但因為政治獻金專戶曝光了，現在也還沒有對外募款，程序還在進行中。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法