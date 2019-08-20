朱籲韓跨出同溫層 侯友宜：朱的看法提供另一個思維

2019-08-20 12:30

〔記者賴筱桐／新北報導〕前新北市長朱立倫訪美期間，談到國民黨總統提名人韓國瑜必須爭取中間選民支持，否則只能永遠在同溫層裡取暖。新北市長侯友宜今天表示，朱立倫的看法提供另外一個思維，至於他個人對此事不了解，把市政工作做好比較重要。

侯友宜今天視察板橋浮洲地區基礎建設，對於不接任韓國瑜新北市競選總部的主委，媒體詢問侯是否以其他形式挺韓？

侯友宜表示，目前以市政為最大的優先考量，市政是當下最重要的一件事情，對地方首長而言，離選舉還有一段時間，大家還是把市政列為最重要的事情來做。

面對鴻海集團創辦人郭台銘與台北市長柯文哲可能結盟，恐衝擊國民黨選情，侯友宜表示，他不是選舉專家，且第一次參與選舉，選舉的事情他真的不懂，也不太了解整體狀況發展，只有專心在市政工作上，讓市政工作推動順利。每個人把自己的角色扮演好，台灣才會好、中華民國會更好，新北市當然一定會好。

針對朱立倫指韓國瑜難以跨出同溫層，侯友宜說，每一個人有自己的看法，他表示尊重，朱立倫的判斷跟看法，提供另一個思維，至於他個人對這件事情不是那麼了解，還是把事情做好最重要。

被問到藍營的整合是目前一大難題，侯友宜認為，離選舉還有一段時間，好好做事比較重要，民眾希望的是認真做事，不是每天都拚選舉、拚政治。

媒體詢問總統初選後韓國瑜是否致電？侯友宜說，韓市長的市政工作很忙，每個人先把自己的工作顧好，才是最重要的。

是否認為韓國瑜應把市政做好？侯友宜回應，每個人把自己的角色扮演好，他先管好自己最重要，他都沒有把握把市政一定做得好，所以別人怎麼做都給予尊重，他為自己的工作負責。

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