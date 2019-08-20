韓國瑜稱座車遭監控 總統府駁：沒有證據不要亂指控

2019-08-20 12:24

〔記者蘇永耀／台北報導〕總統府發言人張惇涵今日表示，針對高雄市長韓國瑜指稱其座車可能被裝追蹤器一事，府方強調政府相關部門不會有任何違法監控特定人士的作為，任何政治人物也不應該沒有證據濫行指控。

張惇涵並說，請韓市長主動舉證，儘速將相關事證提供予檢警單位，也請韓市長立即提告，總統府支持檢警單位徹查，釐清事實真相。

蔡英文陣營發言人阮昭雄表示，基於過去韓國瑜市長的「護唇膏」等事件，相信社會大眾還記憶猶新，為昭公信，建議韓市長主動舉證，並立即向檢警報案。不要只是想轉移公文門事件，愈扯愈亂轉移焦點。

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