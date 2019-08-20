韓稱車子恐被裝追蹤器 台灣基進：若如此水災哪能神隱

2019-08-20 12:27

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市長韓國瑜語出驚人、自爆車子可能被裝追蹤器；台灣基進高雄黨部質疑韓市長豪無證據就指控國家機器監控，質問他若真被追蹤，能讓你每次水災都神隱嗎？

台灣基進向韓市長喊話，若追蹤器為真，應拿出證據直接提告，台灣基進絕對支持嚴懲國民黨白色恐怖時期作為，但韓市長不需要如此含沙射影、帶風向做文章。

另外，台灣基進也不禁懷疑，若追蹤器為真，高雄7、8月發生豪雨成災市長神隱的狀況時，怎會全台灣沒人能找得到市長？

高雄市長韓國瑜今天（20日）再度公開抗議、被國家機器監控得太厲害，他進一步爆料指稱，自己的車子都可能被裝監視器，強調台灣追求民主自由，不是要追求這種恐怖的感覺。

韓國瑜說，其實這一段時間，的確感覺到國家機器動得非常厲害，包括自己的車子，都可能被裝追蹤器，其實他很清楚，這到了保養場就知道。

韓國瑜指出，他覺得執政黨應該要恢復它幾十年來不斷的訴求，民進黨每次都講3件事，司法獨立、新聞自由、黨政要分開，但搖身一變、變成執政黨後，感覺卻以國家機器監控韓國瑜。

他表示，知道今天講出車子被裝追蹤器，一定又是軒然大波，可能又被說是韓導自導自演等，但他相信自己的訊息非常準確，只是不太想講。

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