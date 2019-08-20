地方沒服務？黃國昌眼泛淚光不捨同仁斥「惡意抹黑」

2019-08-20 12:25

〔記者林欣漢／新北報導〕時代力量立委黃國昌辦公室主任賴嘉倫，今天宣布投入2020年新北市第十二選區（金山、萬里、汐止、平溪、瑞芳、雙溪、貢寮）立委選戰，黃國昌在記者會上說，有人惡意抹黑他的服務處同仁沒有在做地方服務，等於是在指責同仁每天領乾薪，這3年多來服務處接的案件，絕對遠遠超越上千件這個數字，講到激動處一度眼泛淚光。

黃國昌表示，第十二選區七星區是面積572平方公里的選區，他在此設立汐止、金山萬里、東北角四鄉鎮3個地方服務處，與國會辦公室合作，每天兢兢業業在處理地方各種陳情案件，很多人說在他的臉書上很少看到地方陳情案件的處理，因為地方陳情案件，就是地方民眾關心的，藉由服務同仁的雙腳每天與陳情民眾互動，過去3年多來，3個服務處接的案件他也數不清了，絕對遠遠超越上千件這個數字。

黃國昌說，當聽到有人在惡意抹黑他的服務處同仁，沒有在做地方服務案件，他非常憤怒，這樣不實的指控等於是在指責他地方服務處的同仁每天在領乾薪，打開服務處在裡頭睡覺，台灣的民主制度走到今天怎麼會發展到這種程度，透過謠言、抹黑去抹煞這些認真負責辛苦腳踏實地走遍選區的同仁，「這我無法接受，做為服務團隊的領導人，我要站在前面駁斥這種說法。」

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