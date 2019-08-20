未落實通報釀開刀房刺傷事件 監院糾正成大醫院

2019-08-20 12:21

〔記者謝君臨／台北報導〕台南成大醫院體外循環師林光宇疑因職場霸凌，去年9月持刀闖入開刀房，刺殺54歲陳姓女護理師數刀，另名胡姓女醫師手部也遭劃傷；監察委員張武修、蔡崇義調查後，認定成大醫院未落實執行職場暴力事件通報，釀成本起不幸事件，監察院已通過兩名監委所提出的調查報告，並糾正成大醫院。

去年9月28日上午9時許，心臟血管外科體循師林光宇在開刀房持刀傷及2名醫護人員，被台南地檢署依殺人未遂、違反醫療法起訴；今年3月13日，台南地院改以妨害醫療罪及傷害罪，判處1年徒刑，全案可上訴。

監委指出，成大醫院為預防及處置職場暴力，於2017年6月訂定「執行職務遭受不法侵害預防計畫」，當職場出現肢體、心理、語言暴力及性騷擾等情況時，應即將事件發生地點、時間、過程等通知人資單位、勞安室及部門主管、最高階主管，由職場暴力處理小組進行後續法律程序、內部懲處及工作調整等事項。

監委調查發現，2017年6月9日，林光宇與呂姓護理師因代班問題發生爭執，林遭呂關在會議室辱罵三字經，兩人並有肢體拉扯；12日兩人又發生衝突，林私下將兩人對話錄音，14日前往警局控告呂傷害、強制及恐嚇。羅姓主任知悉後介入協調，後來兩人雖同意和解，林也撤回傷害罪告訴，但林主觀認為，羅及陳姓護理師縱容呂，認為遭到同事集體霸凌。

監委表示，林、呂之間的爭執及訴訟，明顯為職場暴力，若無妥善處理，不僅不利於醫療業務執行，更可能衍生職場安全問題，但心臟血管外科卻以該事件是同事間細故摩擦、訴訟上已和平結案，及顧念當事人隱私為由，並未通報院內相關單位，導致職場暴力處理小組無從啟動調查及處理。

而在這樣的情況下，更加無法進行後續工作調整、受害者及加害者身心健康追蹤輔導、組織就不法侵害事件評估影響及檢討改善等作為，終致林因積怨而持刀傷人的重大暴力事件，成大醫院確有違失。

監委表示，羅在處理林與同事間的衝突時，不僅多次告知林可另覓他職，或將他的座位調整至放置儀器的庫房等，都讓事態更為惡化，也是造成林主觀認為遭受職場霸凌的原因之一，處理方式並不周全。

監委另強調，對於成大醫院職場暴力事件，勞動部所屬機關未能透過職業安全衛生檢查及時發現，並督促院方妥善處理；此外，衛福部也未督促醫療院所落實醫療暴力事件的通報機制，而成大醫院未確實通報，自無法進一步分析事故原因並提出改善方案；為避免類似事件再次發生，均應檢討改進。

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