館長、蔣月惠「脫粉」 柯P：我的中心思想就是台灣利益

2019-08-20 11:52

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲近日組黨後消息不斷，傳出結合郭王，又爆與旺中董事長蔡衍明關係匪淺。對此，過去力挺柯的歌手謝和弦、網紅「館長」陳之漢紛紛表態失望，屏東縣議員蔣月惠在臉書感嘆柯文哲「沒有自己的中心思維與立場」。

不過，柯文哲今受訪僅說，我的中心思想就是台灣的整體利益、人民的最大福祉，不是那種太意識形態的回答。

此外，館長日前在直播中感嘆柯令人失望、不及格後，昨又在直播中透露，柯文哲的幕僚團隊已經來約直播了，還說柯P自己大哥「我是在幫他」。由於柯文哲粉絲專頁短短18天內「掉粉」近10萬，外界解讀柯此舉是想挽救直直落的支持率。

柯文哲今天受訪則說，我的態度就是不要閃躲問題，我不會閃躲，我個性怎麼會閃躲？

柯表示，像館長基本上是比較傾向我們，但他有很多疑慮，我們要有能力去說明，說得過就說得過，說不過也要跟人家講說，我們就說不過，就是沒有辦法解釋清楚，所以我的態度，面對問題是解決問題的第一步， 所以上館長的節目蠻自然的，有時間我們就去，他明著問、我就明著回答，看能不能解決。

柯也不忘打預防針強調，但有時候他10個疑問，也許我們只能解答7個，還是有3個沒有辦法回答，那就算了啊，至少可以解釋的解釋。

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