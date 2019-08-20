拉抬賴嘉倫砲打藍綠 黃國昌左批呂孫綾、右轟李永萍

2019-08-20 11:41

〔記者林欣漢／新北報導〕時代力量立委黃國昌辦公室主任賴嘉倫今天召開記者會，宣布投入2020年新北市第十二選區（金山、萬里、汐止、平溪、瑞芳、雙溪、貢寮）立委選戰，陪同出席的黃國昌直言「賴嘉倫差的只是他沒有一個好爸爸，當初呂孫綾出來選舉的時候，怎麼沒有人質疑小姐妳是哪位？因為她父親是呂子昌嗎？台灣的政治什麼時候走到這麼墮落的境界？」

黃國昌說，他今天這樣講，也不怕對呂孫綾有什麼不敬的意思，因為真的覺得她沒有把立委的工作做好，所以時代力量提名律師張衞航來挑戰她，他個人是全力支持，立法院的重大法案包括實價登錄2.0、反紅媒、最低工資法等，「呂委員如果覺得我今天講話有對妳不敬的地方，我幫賴嘉倫跟妳下戰書，隨時候教。」

黃國昌也說，他打弊案從不看顏色，接受陳情時也絕對不會去問背後有誰撐腰，門神是誰，並充分保障吹哨者，像樂陞案有很多年輕人受害，這次也要參選第十二選區的李永萍，就是樂陞案的獨董。

黃國昌說，很多媒體用「交棒」來形容賴嘉倫參選，事情的經過是，他對自己的未來有自己的安排規劃，所以告訴戰友們他的想法，賴嘉倫與服務團隊的人商量後，就跑來跟他說想參選。

賴嘉倫也說，從洪仲丘到太陽花等社會運動，讓他發現政治就在他的生活中，他也能做出貢獻，進入立法院與黃國昌秉持守護民主，貫徹公平正義的理念，像樂陞案，多少投資人的血汗就化為烏有，身為獨董的李永萍，有負起責任嗎？結果妳還脫產。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法