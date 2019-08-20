搏選民眼球 中市民進黨立委參選人推「一看版一政績」

2019-08-20 07:53

〔記者蘇金鳳／台中報導〕距離明年初立委選舉約只剩下5個月，因外界多重視總統選舉，台中市民進黨爭取連任的立委參選人為吸引選民注意，很早就掛上競選看板，而且不同於以往，推出「一看板一政績」，而且「因地制宜」，讓看板訴求清清楚楚明明白白，讓住戶或者是駕駛一看就懂。

現在的選舉，不但要打空戰，基層的陸戰更是重要，而透過網路打選戰，吸收資訊則是年輕人及中壯年，但不接觸網路的老人家則還要傳統宣傳手法，因此候選人不但要辦活動接觸長輩，還要有競選看板，內文製作好則是效果加倍。

過去競選看板會把政續全部放在看板上，但民眾無暇細讀，近年來，則是改用簡單口號來推銷自己，但明年底的立委選舉，民進黨部份立委參選人，則推出一看板一政績，而且「因地制宜」的宣傳手法。

如第四選區的西屯、南屯區立委張廖萬堅，則在南屯的黎明路及大墩十一街口掛上，「成功爭取對惠文高中國際學舎新建工程」、「惠文國小校舍系統改善」，讓附近住戶了解到他為南屯所做的政績為何。

而第六選區的中西東南區立委黃國書，則是在民權路掛上「成功爭取綠川整治延伸」，在74號快速道路旁則掛上「爭取74道路設六順橋匝道」，就是以靠近政績的點來掛政績看板。

另外，目前已是無黨籍的第三選區的洪慈庸，團隊已積極在展開看板內容的設計，也是會在靠近政績點來掛該區政績的看板，如「后里有醫院，慈庸實現中」，看板預計8月底會掛上。

至於第一選區的蔡其昌，服務處則表示，尚未定調，未來會以「繼續打拼」，進行設計。

第七選區的立委何欣純第一波競選看板則是「一直在這裡，佮您同心繼續拼」。

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