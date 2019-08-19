韓國瑜連TVBS民調都慘敗...黃創夏大嘆：挺不住了！

2019-08-19 23:54

〔即時新聞／綜合報導〕「韓國瑜挺不住了」名嘴黃創夏今（19）日看完TVBS民調後大嘆這句，因為《TVBS》民調在兩黨總統提名參選人正式底定後，總統蔡英文首度超越高雄市長韓國瑜，以47%擊敗韓的42%，領先5個百分點。

根據《TVBS》報導，《TVBS》民意調查中心於108年8月15日至16日晚上6點至10點以市內電話，透過「市內電話及行動電話雙底冊調查方式」，訪問940位20歲以上本國民眾，有101位拒訪，有效樣本共839位，在95%的信心水準的前提下，抽樣誤差介於正負3.4個百分點。

調查結果顯示，當受訪者被問到「假如明天就是投票日，請問您比較可能投票給哪一位？」時，藍綠對決中，蔡英文略增2個百分點，以47％支持度領先下滑6個百分點的韓國瑜42％，未決定為11％，而若是柯文哲支持郭台銘脫黨參選，蔡英文仍以33％領先群雄，韓國瑜、郭台銘分得獲得31％、29％，7％為未決定。

「連TVBS民調，韓國瑜也挺不住了！」黃創夏因此在臉書上發文大嘆，不少網友在底下紛紛留下自己意見，留言表示「差距太大，問卷怎麼設計都扭轉不過來」、「草包還有42%？做得還真漂亮」、「理所當然的結果！都是爛上加爛」、「換韓了，不然國民黨會死的很慘」。

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