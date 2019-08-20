北京對港「文攻武嚇」 我「香港小組」：與對台策略相同

2019-08-20 00:55

〔即時新聞／綜合報導〕為了壓制香港抗爭浪潮，北京當局一方面頻發布解放軍動態，另一方面，透過中共官媒鋪天蓋地的攻擊「反送中」示威者。19日有媒體報導，由我方國安系統組成的「香港小組」分析指出，北京當局對香港採取「文攻武嚇」的手法、模式和近年來對台策略幾乎如出一轍。

根據「上報 」報導，知情人士表示，為因應香港抗爭情勢持續升高，由我國國安會組成的任務小組，正密切關注情勢發展並預擬因應作為。對於「中國是否可能在十月一日的國慶之前，動武平息香港抗爭」，我方研判，雖然目前情勢危急，但較為接近「中國藉由恫嚇來迫使抗爭者主動退讓」。

知情人士指出，隨著香港抗爭態勢逐漸升高，國際輿論向中國的聲量逐漸加強，北京一方面刻意釋出軍警集結的訊息，製造群眾的恐慌，另一方面又要求大企業表態支持北京當局，同時又製造「抗爭傷害香港經濟」的輿論。知情人士表示，這很明顯的是，中國近幾年對台慣用的「文攻武嚇」及「經濟牌」。此外，再加上過去一週在動員海外僑社滋擾聲援香港的人，中國的種種作為可說是，「幾乎完全沿用對台的手法」。

據報導，該知情人士表示，中國勢力早已深入香港特區政府、警察及社會體系。近來香港的抗爭活動中，發生了疑為「黑警」和黑社會混入示威者並且製造衝突的現象。知情人士認為，這一方面給予北京強勢解決的理由，同時也有利於創造香港市民對抗爭的反感。該知情人士指出，中國所使用類似的作法，在2、3年前便有外國媒體及專家，在研究中國對台影響時，就曾提出警訊。

報導指出，我方「香港小組」的組成，可追溯至今年年初，為了擬出「中國可能採取哪些手段擾亂台灣選舉」時，總統蔡英文要求國安會協同相關部門共同研商。而由於香港情勢快速變化，不但時間緊迫，且對區域的政治、金融穩定形成巨大衝擊，因此，早在5月，我方便針對香港情勢另組任務小組，以便快速因應可能的狀況。

另外，知情人士表示，在「中國可能採取哪些手段擾亂台灣選舉」方面，其中可能的手段包括：干擾台灣參與國際組織、要求跨國企業更名、強迫台商表態、限縮來台旅遊、增加機艦繞台、在南海等週邊海域升高緊張等。

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