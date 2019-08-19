他也教英文？柯文哲談2020：dirty、boring、ridiculous

2019-08-19 19:01

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲今晚接受TVBS節目《新聞大白話》專訪，談到近期高雄市長韓國瑜在峇里島被拍到打麻將照片曝光，自稱是被國家機器監視一事，柯P說，這是現任者優勢，要每個人「當聖人，有權力不用」這是很了不起的。他並以「dirty（髒）」、「boring（無聊）」和「ridiculous（荒謬）」3個英文單字來形容2020總統大選，坦言對於2024「無法預期」。

柯文哲受訪時談到2020選情，他不願鬆口自己是否參戰，而是自稱最近念「諸葛亮六出祁山」的故事，重點在於「把長安打來有什麼用？曹操60萬大軍來，打得贏嗎」？換言之，如果只考慮個人名聲，他應該要去選，還是有贏的機會，但問題是把總統府打下來了，立法院幾乎沒有人，所以「諸葛亮繞過隴西是穩紮穩打」。

他直言，他看2020就是dirty又很boring，晚上call in節目都是在討論怎麼贏，都不講政策，「我就講啊，蔡英文當選後一例一休怎麼辦？中客不來怎麼辦？」下一步是關稅，「1600億美元的輸出被擋掉，那你覺得會發生什麼事情」？

主持人問柯文哲，「如果真的發生了」，蔡英文、韓國瑜或是他，誰擋得住？柯文哲說，這就是很爛的局面，所以要認清局勢「就是說我們還是有台灣的主體性， 我也常在想怎麼跟中國搞成這樣」，兩岸「本來就不會考及格，但是不要死當」。

柯文哲坦言，他去考也不會及格，但「至少不要搞到說陸客不來、封殺，不要搞到這樣」，這場選舉「一個dirty還是boring，dirty還有more」，他當年沒有器官買賣都搞成這樣啦，「韓國瑜在立法院資料太多了」。

對於主持人提問怎麼看國家機器打壓政敵，柯說，這叫現任者優勢，「人家也不太敢幫你，組國政顧問團很不容易，人家來幫你都會被關切掉」。

柯文哲說，「我是比較開放的心情」，這就是現任者優勢，要每個人當聖人，有權力不用這是很了不起，至於自己，柯文哲認為「她（指蔡英文）對我是比較猶豫不決的，因為我沒有說要選」，所以這次選舉還還有一個叫做「ridiculous」，萬一他不選，兩黨初選不就要重來。

柯文哲笑說：「讓兩黨初選變得ridiculous，我也很高興。」

柯文哲也說，以他在政壇5年的經驗，韓國瑜當時在北農資料都被北檢收回去了至今還沒有下文，當年宇昌案、興票案都有標準動作，因為還要有發酵的時間，投票日往前划時間，一模一樣，人家那是專業團隊，公關公司不是混假的，都有SOP。至於他比較困難，因為他是無招勝有招，拿大砲打小鳥，不知道怎麼瞄準，「我當市長是很乖啦，每天七點半上班，回家就睡覺保證沒有污錢。」

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