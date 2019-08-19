國台辦警告停止插手香港事務 陸委會：勿推給不存在的外力

2019-08-19 20:00

〔記者呂伊萱／台北報導〕中國國台辦今天批評台灣提供港人人道救援是「為暴力份子掩蓋罪行」，並警告「停止插手香港事務」；陸委會今天對此重申，台灣支持港人追求民主自由，但不會介入，呼籲北京當局多傾聽港人心聲，不要動輒將責任推給不存在的外力介入。

香港反送中延燒，期間港警暴力鎮壓，造成不少示威者流血受傷。針對港人庇護，總統蔡英文日前指示政府相關單位，以人道救援方式，給予港人個案協助。

國台辦發言人馬曉光今日透過新聞稿回應媒體提問，就台灣政府提供香港人人道救援、政治庇護一事，反批「民進黨當局罔顧事實、顛倒黑白，不僅為香港少數暴力激進份子掩蓋罪行、助長禍害香港的囂張氣燄，還公然聲稱提供庇護，讓台灣成為避罪天堂」。

馬曉光並警告，「任何人都無權凌駕於法律之上，民進黨政府此舉將置台灣民眾安全與福社於何地？民進黨應停止破壞香港的法治，停止插手香港事務，不得以任何方式縱容違法犯罪分子」。

陸委會今天對此回應說，我國是民主法治國家，與國際社會共享人權自由的普世價值，對於港人來台，政府會依據相關法規妥適處理。

陸委會並重申，台灣支持港人追求民主自由，但不會介入香港的事務，同時要呼籲北京當局多傾聽港人的心聲，真正理解他們的訴求，並用智慧和誠意化解衝突，勿動輒將責任推給不存在的外力介入，讓香港社會早日回復平靜。

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