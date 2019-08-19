想拉攏蔡英文又要柯文哲？綠黨：時力裂解是因為投機！

2019-08-19 19:36

〔即時新聞／綜合報導〕前陣子綠黨爆料時代力量立委高潞·以用助理涉嫌「狂拿經濟部400萬補助」，今天又在臉書斷言「時力的裂解是因為投機，不是因為綠黨」。

綠黨解析，時代力量過去一個月內先有林昶佐、洪慈庸兩位立委辭職，高潞以用涉入利益迴避風波遭開除，黨主席邱顯智黯然辭職，立委參選人陳雨凡又撰文質疑前主席黃國昌不願溝通、內部紛擾不斷，政黨支持度從16.9%一路下滑到剩下6.9%，對此，有人認為時代力量的崩解是因為綠黨的分化與攻擊，但綠黨強調，裂解時力的其實是他們自己的投機。

綠黨指出，時代力量黨內部不斷迴避路線問題，黨內雖小卻派系林立、私下鬥爭不斷；林昶佐、洪慈庸兩位立委跟民進黨關係緊密，而黃國昌、徐永明卻堅持要走自己的路，甚至對內嗆聲「時力變小綠就退黨」。

綠黨認為，時代力量為了同時拉攏蔡英文、柯文哲的支持者，選擇迴避路線問題，最後陷入分裂危機。綠黨直言直到現在就算黨主席辭職、委員退黨，時代力量仍舊不肯公開表態支持蔡英文，這其中原因卻不是因為時力與蔡的理念價值有差異，僅是擔心時代力量的支持者與柯文哲高度重疊。

「如果這不是投機，什麼才是？」綠黨表示，綠黨以自身為例，坦言同樣面對支持者與柯文哲重疊的壓力，但早在年初就決定支持蔡英文、共同守護台灣。反觀時代力量還在柯蔡之間搖擺不定，綠黨質問，這樣的政黨要如何獲得選民信任？時代力量什麼時候才能放下投機、選票算計，共同守住本土政權？

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