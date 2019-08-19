關公面前談郭柯王合作？ 王金平：應該有機會

2019-08-19 17:10

〔記者林良昇／台北報導〕台北市長柯文哲、鴻海創辦人郭台銘、前立法院長王金平3人動態，外界霧裡看花，王金平今受訪時表示，剛剛與郭台銘見面過不久，各方面都可以聊，對於是否在關公面前談未來局勢？王金平則「呵呵呵」笑了幾聲後，表示應該有機會。

英國駐台辦事處代表唐凱琳今至立法院拜會王金平。王金平會前受訪，外界關注「柯、郭、王」合作議題，對於和郭台銘是否見面，王金平自爆與郭台銘才剛剛見面過不久，本週還沒有約，兩人各方面都可以聊。

王金平強調，若有見面行程消息，以郭台銘辦公室為主。是否會在關公面前談未來局勢？王金平聽了「呵呵呵」笑了幾聲後說，應該有這個機會，因為他們大家都敬重關公、崇敬關公，彼此間都有關公弟子的兄弟情誼，彼此間都信守諾言，仁、義、理、智、信5點都要做到，才是真正的關公精神。

對於外傳郭台銘與王金平要推柯文哲出來選2020年總統，王金平否認，反問「怎麼可能呢？」但大家都有共同的目標，就是希望一起發揮中道的力量，讓國家安全、社會安定，經濟能夠發展，大家都往這方向共同努力。

郭柯王關係外界霧裡看花，高雄市長韓國瑜日前形容3人互相折磨，王金平則說，是互相勉勵，互相祝福，沒有折磨的事情，大家盡量融合彼此間的理念，希望建構出一個為中華民國好、為台灣好、為人民好的理想的總目標出來，被追問「準備在2020年作為嗎？」王則答，大家有既定的理念的話，當然就可以一起努力達成這目標。

王金平也重申，他與郭台銘都沒有要找柯文哲當副手，至於是否想當郭台銘副手？王則稱都是假設性議題，沒有這回事，而他與郭台銘間是否談好誰選總統？現在還不必談到，總有一天會有個答案出來。不必在乎什麼時候，「上天有路給我們走，我們就走」。

此外，對於南投縣長林明溱嗆郭、王「不合作就退黨」，王金平回應表示，是假設性議題，不予回應。對於新北市長侯友宜不接韓國瑜新北競選總部主委，王認為，人各有志，侯以市政為重，要尊重他的選擇決定。

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