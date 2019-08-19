解析韓國瑜232天196公開行程 陳致中：1天僅0.84個

2019-08-19 17:45

〔記者王榮祥／高雄報導〕民進黨高市議員陳致中統計，高雄市長韓國瑜就任232天以來，總共196筆公開市政行程，平均一天不到一個行程（0.84），驚嘆真的非常罕見。

高市新聞局澄清，議員恐怕誤會大了，這是一個數學拿錯數字來算的烏龍。

新聞局說明，議員來文要求提供韓國瑜「視察參訪行程表」，不是「全部公開行程」，因此只挑選符合行程供陳致中參考，其他如會議或受邀參加活動、來賓拜會…等皆並未列入，但陳致中恐怕誤會成資料即是全部公開行程來計算，韓國瑜行程當然好幾倍於所提供資料，尤其韓國瑜除了公開給媒體的行程，另有許多不對外公開的內部會議、及其他行程都未列入，「敬請議員審慎了解行程內容，避免產生不必要的誤會」。

陳致中今公開韓國瑜市政行程狀況，讓數字來說話、請市民評評理，韓國瑜是否有史以來最偷懶、最不認真、公開與民互動行程最少的市長？

他指出，從高雄市長韓國瑜就任以來，外界一直質疑他對市政不夠用心、在地方上也不常看到市長，除了選總統、出國外，都不知道在忙什麼的聲音。

為避免不同立場者是否有先入為主的偏頗，抑或大家憑藉著主觀感覺、媒體報導遽下評斷，陳致中服務團隊決定本於實事求是的科學精神，扮演行程柯南的角色，希望讓客觀證據來說話，因此在8月12日正式行文市府，調閱韓市長就職以來所有市政行程資料（統計至8月13日，不包括私人或選務行程），並於8月14日收到新聞局列表回覆。

陳致中團隊仔細爬梳韓國瑜從去年12月25日到今年8月13日，執政232天以來總共196筆公開市政行程，赫然發現一位轄理277萬人口的直轄市長，平均一天不到一個行程（0.84），真的是非常罕見。

陳致中說，即便是致中作為基層小民代，一天跑十幾個行程也是日常，如果進一步分析比較，扣除府內接見、室內會議、記者會等，特別用紅字標列出韓市長府外視察參訪、參與活動、夜宿基層、機動勘災等「有機會與市民互動接觸」的所謂接地氣行程，共為78筆。

他驚歎「天啊，等於平均3天、市長才出現ㄧ次」，無怪乎高雄市民心中油然而生「市長在哪裡？看不到市長！市長很鬼混」的無奈感慨歎息了！

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