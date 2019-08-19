獨家》「旭創意」收韓2千萬 潘恒旭：最大筆800萬花在這…

2019-08-19 11:42

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市長韓國瑜競選支出款項中，有2千萬流向觀光局長潘恒旭姊姊掛名負責人的「旭創意」公司，引來外界質疑。潘恒旭今早透露花費流向，其中最大一筆800萬，是用來支付韓國瑜官方競選廣告《高雄ㄟ讚》的媒體託播費。

民進黨高雄市議員黃文益也向台北國稅局檢舉，質疑「旭創意」公司虛設行號，且7筆總額2千萬的支出日期，都集中在去年11月2日至22日，他認為費用恐申報不實。

潘恒旭今早接受本報訪問時說 ，這2千萬為什麼都集中在去年11月？因為11月有包括韓國瑜官方競選廣告《高雄ㄟ讚》的電視廣告播出，還有3場他規劃的大活動，包括11月9日在林園辦的布袋戲大師黃俊雄演出、選前黃金週11月17日在鳳山的動員造勢大會，以及11月23日選前之夜藝人的通告費用等，都是在11月。

另外，媒體專案也都是下在11月，包括選後的謝票廣告等，都預含在這些預算內。

至於這2千萬中，花費最高的是哪一筆？潘恒旭坦承是《高雄ㄟ讚》的媒體託播費，花了800萬元，但製作費100多萬並不包含在內，而是由韓國瑜競總直接付給另家製作的公司，也都有申報。

潘恒旭說，其餘1200萬則用在選前3場造勢活動及媒體專案，其中藝人卡司費用約花了300多萬，詳細的支出明細都在他的電腦及手機裡，絕對合法，禁得起檢驗。

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