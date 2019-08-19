核四設備不符規範 台電仍付近50億元賠償 監委調查

2019-08-19 10:59

〔記者謝君臨／台北報導〕台電公司因核四停工與美商奇異公司發生履約爭議，總計賠償超過新台幣55億元，其中第一次仲裁案，台電雖表示，奇異有部分依約供應的服務及設備不符合規範要求，仍需支付1.58億美元（約新台幣48.46億元）給奇異；為釐清相關疑義，監察委員田秋堇、林盛豐、蔡崇義已申請自動調查。

台電與奇異簽訂「核反應器系統暨附屬系統、設備及服務（NSSS）」契約，因馬政府2013年宣布核四封存而停工，當時奇異已交付部分設備，但台電未能驗收而未付清款項；奇異狀告國際商會（ICC），走上國際仲裁，判決於3月出爐，台電須賠1.58億美元。台電雖稱奇異供應的部分設備不符規範，但仍須賠償。

此外，後續核四封存停工，奇異主張契約終止有損失，二度申請國際仲裁，並向台電求償超過6600萬美元。

台電表示，奇異求償金額其中約一半、超過3000萬美元是奇異已交付的設備，因未完成驗收或無法驗證性能，所以未能付款。經台電與奇異公司折衝，最終以原求償金額3分之1、2250萬美元（約新台幣6.9億元）達成和解。

然而，監委指出，2014年7月30日經濟部前部長張家祝主持「核四安檢專家監督小組」安檢總結會議後指出，核四在封存前完成安檢測試等於是進入可立即裝填燃料程序。根據張家祝的說明，核四所有設備應該都是符合規格要求。

監委質疑，為何如今竟發生未完成驗收或無法驗證性能的設備問題？另，未完成驗收設備的用途、可否修復、總價格多少？奇異依約供應的服務及設備不符合規範要求，為何國際商會仲裁台電仍需支付約新台幣48.46億元給奇異？監委田秋堇、林盛豐、蔡崇義特予關切與重視，並申請自動調查。

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