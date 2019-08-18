麥克風也卡韓國瑜？ 高雄議員：神明不想讓你開口說話吧

2019-08-18 23:58

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜今（18）日走訪新竹，在一處宮廟要致詞時，麥克風一度沒有聲音；隨後韓國瑜在新竹縣黨部發言時開玩笑說，等一下麥克風再講不出來聲音來，「我就懷疑是民進黨在動手腳」！對此，高雄市議員簡煥宗狠酸：「應該是神明不想讓你開口說話吧」。

綜合媒體報導，韓國瑜18日在新竹走訪各宮廟，他上午前往湖口顯聖宮時，因為廟方的麥克風故障沒有聲音，使他無法發言；中午他抵達新竹縣黨部，終於可以講話的韓國瑜，一拿起麥克風就感動直呼「終於有一支麥克風可以講得出聲音！」接著韓國瑜更說，「等一下再跑一個宮廟，如果那個麥克風還是講不出話來，我就懷疑是民進黨動手腳」！

對此，簡煥宗表示，他是幕僚助理出身，幫忙候選人安排去信仰中心參拜，算是有經驗的。他指出，從交通動線規劃，哪裡下車，下車後安排廟方和在地民代、士紳接待，進場動線，在地支持者動員，參拜站位，廟方司儀疏文的對稿，廟方的播音設備確認，參拜儀式的內容，參拜完後的講話，大合照安排，和民眾互動的動線安排，上車處的動線，大概內容就是這些。

對於韓國瑜說，如果麥克風還是講不出聲音，就懷疑是民進黨動手腳。簡煥宗狠酸，「連麥克風沒有聲音都可以怪到民進黨，而不檢討自己團隊，我想應該是神明不想讓你開口說話吧」。

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