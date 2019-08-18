驚訝「被列名」韓國瑜國政顧問 江明修：不認同92共識主張

2019-08-18 23:00

〔記者吳柏軒／台北報導〕國民黨總統參選人韓國瑜17日公布國政顧問團，政治大學社會科學院長江明修今在臉書發文表示，發現自己「被列名」其中相當驚訝，回應網友時直言不認識韓國瑜，不認同韓國瑜所提的九二共識主張，也不贊同韓國瑜去香港中聯辦等舉動，但強調自己超越藍綠，被列名，不代表認同政治理念與立場，因而「無懼列名」。

高雄市長韓國瑜問鼎總統大位，17日下午公布近百名成員的國政顧問團，其中政大社科院長江明修列為社會福利組，但江明修今天在個人臉書發文，點出最初是老友聯繫時順便提到加入該團的邀約，他原先回答還需時間考慮，不料竟已「被列名」

江明修說，他從不評價朋友的政治立場，亦不自我歸類，他與藍綠兩黨都無直接關聯，若有任何人與黨派願來懇談討論國政，都不刻意拒絕，說「君子不器」，認為國家利益大於政治黨派與政客；但重申，被列名國政顧問團，不代表認同其政治理念與政治立場；「超越藍綠、無懼列名」；並盼大家齊心為台灣、為民主、為生民，攜手共進。

另，江明修臉書上，不少網友留言詢問，包含疼惜他被吃豆腐，亦詢問他對韓的評價等，他都一一回答，直言「我不認識韓，我不認同目前所提的92主張，也不贊同他去中聯辦。」也談到他不了解韓國瑜的政策，但願意與任何問鼎大位者進行政策對話，自言專長在公民社會、第三部門與文官制度等。

江明修臉書貼文：

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