楊宗澧申請加入民進黨 爭取參選中市第5選區立委

2019-08-18 16:25

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市第5選區（北區、北屯區）立委參選人楊宗澧今日舉辦競選辦公室開幕茶會，民進黨不分區立委林靜儀、台中市議員江肇國、黃守達、知名作家馮光遠等人均到場支持。楊宗澧也提出民進黨入黨申請表，由林靜儀擔任推薦人，將爭取民進黨提名。

楊宗澧曾任國際特赦組織台灣分會秘書長、民間司法改革基金會執行祕書，現任好民文化行動協會發起人。楊宗澧將參選台中市第5選區（北區、北屯區）立委，挑戰國民黨資深立委沈智慧，並宣布加入民進黨，林靜儀在楊宗澧的入黨申請表填上名字，還催促他用最快的速度完成入黨手續。林靜儀表示，在社會運動中，楊宗澧都是站在最前線，她期待能有優秀的同事一起在立法院打拚。

馮光遠開玩笑說，能讓他在禮拜天一大早就起床趕高鐵，絕對不是普通的人物可以辦到，多數台灣政治人物沒有基本功，只是要名要利，楊宗澧剛好相反，是台灣需要的有質地的政治參與者。

西藏台灣人權協會理事長札西慈仁也稱讚楊宗澧多年來在歐美國際社會奔走，為台灣在人權場域奮鬥多年，絕對會是稱職的國會議員。

楊宗澧表示，2020這一戰，看到韓流及其他親中政客的崛起，台派勢力沒有分裂的本錢，這就像「台派的九局下半」，所有本土力量絕對要團結。他也說，參選至今，他常聽到民眾對執政黨的質疑，發現其中有很多誤解需要去溝通，他認為「改革不能停」，面對總統大選，他也表態唯一支持蔡英文總統連任。

另外，有支持者特別挑選貓頭鷹做為競選吉祥物，送給楊宗澧。他們說，貓頭鷹象徵智慧，他們認為「智慧不能省」。楊宗澧接下吉祥物表示，貓頭鷹還有「守護者」的象徵，看到這麼多支持者的力挺，他會繼續努力拚選戰，為北北屯帶來改變，未來也會像貓頭鷹一樣守護北北屯。

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