朱立倫跨洋籲韓國瑜：別在同溫層內取暖

2019-08-18 14:54

〔記者林良昇／綜合報導〕國民黨前主席、前新北市長朱立倫訪美，在美東時間8月17日晚間於紐約美東華人學術聯誼會發表演說，對於2020年總統大選，朱立倫受訪時表示，國民黨團結是第一要務，高雄市長韓國瑜、國民黨必須爭取中間選民、年輕選民的支持，否則就永遠在同溫層裡取暖，要不然就是自己內鬨，結果就可以預見。

朱立倫在美國演講後接受當地媒體訪問，對於明年大選，國民黨整合的看法，朱立倫表示，他在黨內初選前、初選後都一再強調，國民黨要勝選團結是第一要務，只要國民黨分裂，就是拱手讓人，希望鴻海創辦人郭台銘、前立法院長王金平都能夠以大局為重。

朱立倫強調，團結是基本要素，此外國民黨也要擴大爭取中間選民、年輕選民支持，包括已獲提名的韓國瑜、整個國民黨都必須擴大支持對象，否則的話就永遠在同溫層內取暖，不然就是自己產生內鬨，結果就可以預見。

朱立倫也說，就像他這次雖然是私人行程，但前兩天到華府，也是希望美方清楚認知國民黨還是堅定的親美態度，對於自由民主人權法制的重視，從過去現在到未來，立場都沒有改變，台美關係絕對不是美國跟民進黨的關係，國民黨跟美國的關係也是非常密切，美方也明確跟他強調，今天台美關係密切發展絕對不是單獨跟民進黨的關係，還有包含國民黨。

對於中國近期對台灣展開動作，加上香港「反送中」，被視為是替民進黨催票？朱立倫認為，國民黨應堅定對於自由民主人權法制的重視，態度就是「反送中」，這立場要成為國民黨的共同立場﹔當然希望香港不要動盪，情勢能夠早點穩定，前提是希望民主自由人權法制能受到保障，雙方有共識下能夠確保香港的穩定跟發展。

朱立倫認為，民進黨一定會做政治操作，「反送中」不該做政治操作，應該作為全台灣不管朝野對於民主自由人權法制的支持，而不是單一政黨作為政治操作、選舉工具，沒有一個政黨可以說它是民主自由人權法制的獨門或專家，國民黨也一直都堅持這立場。

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