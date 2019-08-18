台露深化人才培養 台灣獎學金受獎人數大漲50％
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我駐聖露西亞大使沈正宗與錄取國合會汽修班的學員們進行行前座談。（駐露大使館提供）

我駐聖露西亞大使沈正宗與錄取國合會汽修班的學員們進行行前座談。（駐露大使館提供）

2019-08-18 14:29

〔記者呂伊萱／台北報導〕我國推動與友邦合作培養人才，聖露西亞今年的「台灣獎學金」與「國合會獎學金」受獎生達22人，與去年相比增加幅度超過50％。我駐聖露西亞大使沈正宗說，台灣希望持續回應並協助聖露西亞教育訓練需求，也盼露國人民在台留學過程以親善大使自居，增進兩國情誼。

台灣今年持續強化與聖露西亞人力資源建構合作關係，根據駐館統計，2019年「台灣獎學金」及「國合會獎學金」的露國受獎生人數達到22人，與去年相比，增幅超過50％。

「台灣獎學金」是外交部與台灣22所大學校院合作辦理，協助友邦及友好國家學子申請就讀，培植合作國社經發展所需人才，學成返國後促成該國經濟及社會發展。

除一般學位類別的獎學金之外，我國透過國合會訓練班，也對培養技職人材不遺餘力。以拉美地區而言，國合會今年舉辦一系列為期2至3個月的「拉丁美洲及加勒比海地區友邦技職訓練計畫」訓練班，內容涵蓋中式料理、飯店餐飲、汽車修護及電機工程等。

聖露西亞大使館表示，今年該技職訓練計畫已錄取18位露國學員，他們多在相關領域已有豐富工作經驗，透過台灣技職教育體系的專業課程，希望將他們培養成各領域的專業人材或種子教官，進一步強化露國的技術水準。

駐聖露西亞沈正宗大使強調，台灣將持續回應並協助解決露國技職及其他的教育訓練需求，也期盼露國人民在赴台留學和受訓的過程中，能以文化及親善大使自居，更深入認識台灣，並增進兩國人民的情誼與合作關係。

  • 我駐聖露西亞大使沈正宗與錄取國合會中式料理班的學員們進行行前座談。（駐露大使館提供）

    我駐聖露西亞大使沈正宗與錄取國合會中式料理班的學員們進行行前座談。（駐露大使館提供）

  • 2019年台灣獎學金頒獎典禮，聖露西亞教育部長Gale Rigobert出席活動（前排右4）。（駐露大使館提供）

    2019年台灣獎學金頒獎典禮，聖露西亞教育部長Gale Rigobert出席活動（前排右4）。（駐露大使館提供）

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