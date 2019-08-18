台露深化人才培養 台灣獎學金受獎人數大漲50％

2019-08-18 14:29

〔記者呂伊萱／台北報導〕我國推動與友邦合作培養人才，聖露西亞今年的「台灣獎學金」與「國合會獎學金」受獎生達22人，與去年相比增加幅度超過50％。我駐聖露西亞大使沈正宗說，台灣希望持續回應並協助聖露西亞教育訓練需求，也盼露國人民在台留學過程以親善大使自居，增進兩國情誼。

台灣今年持續強化與聖露西亞人力資源建構合作關係，根據駐館統計，2019年「台灣獎學金」及「國合會獎學金」的露國受獎生人數達到22人，與去年相比，增幅超過50％。

「台灣獎學金」是外交部與台灣22所大學校院合作辦理，協助友邦及友好國家學子申請就讀，培植合作國社經發展所需人才，學成返國後促成該國經濟及社會發展。

除一般學位類別的獎學金之外，我國透過國合會訓練班，也對培養技職人材不遺餘力。以拉美地區而言，國合會今年舉辦一系列為期2至3個月的「拉丁美洲及加勒比海地區友邦技職訓練計畫」訓練班，內容涵蓋中式料理、飯店餐飲、汽車修護及電機工程等。

聖露西亞大使館表示，今年該技職訓練計畫已錄取18位露國學員，他們多在相關領域已有豐富工作經驗，透過台灣技職教育體系的專業課程，希望將他們培養成各領域的專業人材或種子教官，進一步強化露國的技術水準。

駐聖露西亞沈正宗大使強調，台灣將持續回應並協助解決露國技職及其他的教育訓練需求，也期盼露國人民在赴台留學和受訓的過程中，能以文化及親善大使自居，更深入認識台灣，並增進兩國人民的情誼與合作關係。

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