韓國瑜嗆蔡英文︰拿一樣東西證明做得有多好

2019-08-18 13:30

〔記者廖雪茹／新竹報導〕國民黨總統參選人韓國瑜今午在新竹縣黨部對支持者講話時，公開請蔡英文總統拿出執政3年半來一樣東西告訴台灣人民妳做得有多好；還說，「做得好，就繼續讓妳幹；做不好，就請妳下台。」

韓國瑜今早到新竹地區廟宇走透透，中午來到國民黨新竹縣黨部小憩用餐前，先對支持群眾講話。韓國瑜表示，今天來到新竹縣，大家都有一個心願，就是希望台灣整個能夠翻轉。請鄉親思考，總統蔡英文執政的3年半全面執政帶給台灣到底是什麼？

「我們過得這麼苦、海峽關係這麼地緊張、整個經濟非常困頓、各行各業都過得好辛苦、人才都外流等，每一樣事務，我很想請蔡英文總統執政3年半來，妳拿一樣東西告訴台灣人民妳做得有多好」。韓並搖搖頭說，能源政策、經濟發展、教育、兩岸、內政、外交、司法改革，就拿一樣東西出來。

韓國瑜說，希望未來台灣安全、人民有錢！「可是現在我們看到台灣是台灣危險、人民貧窮，這是不對的，台灣人這麼聰明、善良、勤勞，為什麼我們要面對這麼困難的局面，這對台灣人民不公平！各位新竹鄉親，拜託大家，我們什麼都沒有了，只剩手上這一張選票，不管你銀行存摺有多少？你有多少錢？但是面對一個不知道未來的發展，不知道下一代走向什麼道路的時候，我們害怕，我們什麼都沒有，要改變政治，我們一無所有，我們只剩下這一張選票，所以各位新竹縣的鄉親請大家團結起來，支持自己的立委林思銘、林為洲。」

他還說，「台灣人看政治數十年，已越來越聰明，我們現在了解，妳做得好就繼續讓妳幹，做不好就請妳下台。」

韓國瑜稍早前往湖口顯聖宮時，麥克風一度沒有聲音；因此，他在縣黨部講話前，一開始還開玩笑地說，這支麥克風再講不出聲音來，「我就要懷疑是民進黨在動手腳」！

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