韓國瑜2次拒見 柯文哲不以為然：I can understand

台北市長柯文哲今被問及，高雄市長韓國瑜二次拒見他是否點傷心？柯文哲不以為然回應，我都可以理解啦，「I can understand.」。（柯粉俱樂部提供）

2019-08-18 12:49

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕台北市長柯文哲今天上午到桃園出席宗教活動，會後他接受媒體聯訪，針對媒體詢問，高雄市長韓國瑜二次拒見他是否有點傷心？柯文哲不以為然回應，這個還好啦，我是蠻自然的，我都可以理解啦，不忘烙英文強調：「I can understand.」

柯文哲今天回應媒體問題時曾說「每個人都有七情六慾」，媒體好奇，是否是指韓國瑜拒見，讓他有點傷心？柯文哲直言，這也沒有什麼，這常常是這樣，所以我說世間一切順其自然就好，媒體追問，以兩人過去的交情兩次拒見心裡會不會有點感受？柯文哲不以為意的說，還好啦，每個人有每個人他當時的情境，我是蠻自然的，我都可以理解啦，用英文重申「I can understand.（我可以理解）」

至於柯文哲曾說韓國瑜欲望太高「像魔戒一樣拔不下來」，是否覺得他還有機會把魔戒拔下來？柯文哲回應，佛教說「放下屠刀、立地成佛」，話鋒一轉，他表示，我看這種禪宗這種頓悟，也不是那麼容易，意有所指地調侃：「我看像我們這種慢慢修行的比較容易」。

對於兩人是否不再同台，柯文哲則說，人生這麼長何必去講，自己從來不會去講幾年後，並提到自己在看台灣的BOT案，發現如果連明年的利率都不知道，怎麼去看50年後的BOT獲利，並解釋為什麼要有超額利潤的概念，意思就是說只要講好大家怎麼做、OK，但環境會改變嘛，再度重申自己常說預測幾年後要講什麽話都沒有必要，因為人世間本來就變化無常。

至於韓國瑜是否有權利而改變，柯文哲不以為然的說：「也沒有什麼變啦！」，本來要接著回答問題，卻又欲言又止直呼：「算了啦」，笑說奇怪今天才剛剛開完法會，這個叫全身法喜」後，拒絕問題。針對韓國瑜今天到自己家鄉新竹拜廟，柯文哲則說，這也應該的啊！新竹也是台灣的一部分，這也沒什麼。

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