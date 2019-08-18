「郭柯王」會面破局？ 柯文哲：會另外找時間

2019-08-18 12:26

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕台北市長柯文哲今天上午到桃園出席宗教活動後，面對媒體問及「郭柯王」會面破局，柯文哲回應，用佛門尊敬之地，讓世俗之事來干擾不是很恰當，證實三人「會另外找時間」。

鴻海董事長郭台銘、立法委員王金平及柯文哲，均受邀出席「世界佛教青年僧伽會第16屆年會暨國際公佛齋僧大會」，先前傳出3人可望在此活動合體現身，後郭、王二人，各以有既定行程及擔心趕不上高鐵婉拒出席，雖「郭柯王」會面破局，但柯文哲仍按照原定計畫，今天一早到桃園巨蛋出席活動。

針對媒體提問3人今天未能碰面，柯文哲表示，剛才在上面（台上）想一想，用佛門尊敬之地，讓世俗之事來干擾不是很恰當，想一想今天這也不是很恰當談事情的場合，「會另外找時間，想一想今天這場合實在不適合做那種事」。

對於媒體好奇，郭、王都說沒有破局是否語帶保留？柯文哲回應，沒有啦！其實是這樣啦，這個是市場決定論，並反問媒體「什麼意思你知道嗎」，接著表示如果台灣社會有需要，他就會出現，如果台灣社會不需要，啊你怎麼弄也湊不起來，不過有一點還是要去思考，我知道台灣社會有一種政治上的需要，但是問題是這種組合是不是符合那個需要，這個是要討論的，他還引用日本企業家松下幸之助所說：「要生產市場需要的東西，而不是生產我們能生產的東西。」

至於卡在三方結盟的困難是？柯文哲則說：「沒有啦」，並解釋每個人活在世界上不是孤伶伶一個人，有親朋好友、七情六慾、愛恨情仇，是這樣啦，每個人的人情事故不會完全一樣啦，所以我每次講說，不要說外面的朋友，自己家裡的夫妻也沒有每件事情意見都一致了，所以這個也還好啦。

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