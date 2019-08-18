韓國瑜竹縣拜廟 砲火主攻蔡英文用國家機器打壓異己

2019-08-18 11:34

〔記者廖雪茹／新竹報導〕國民黨總統參選人韓國瑜今早到新竹縣竹北市天后宮參拜後，再度砰擊蔡英文總統，把台灣帶到危險、人民貧窮的現況，人民受不了了，鄉親的眼神充滿了期待；他並重申，希望蔡英文總統專心選舉，不要用這些國家機器打壓異己和反對黨。

韓國瑜今到新竹廟宇跑透透，今天在新竹縣長楊文科、前縣長邱鏡淳、新竹縣議長張鎮榮、前立委呂學璋、前台北縣長周錫瑋等人陪同，參拜竹北天后宮。現場韓粉支持者加油聲不斷，「總統凍蒜」聲此起彼落！

韓國瑜表示，一早來到天后宮，他感覺到大家都期待未來的台灣會不一樣！昨天他的國策顧問團成立，他正式公開質疑蔡英文總統，執政3年半，把台灣帶到處境危險、人民貧窮的現況，人民受不了了，鄉親的眼神充滿了期待，在場每一個鄉親的那種身體語言、那種吶喊，都希望台灣未來會更好。

話鋒一轉，韓國瑜再批，再優秀的總統，沒有立法院的配合，是什麼重大政策都沒有辦法推動；再美麗的小鳥，只有一隻翅膀是飛不動。要拜託各位新竹鄉親選票集中，要瞭解大是大非，要瞭解未來的處境是多麼的困難，一定要府院攜手合作，開創台灣美好的未來。我們也要做新竹縣長楊文科和議長張鎮榮的後盾，全力建設新竹，讓中央與新竹通通變得越來越好。

「我想，蔡英文有沒有用執政機器打壓，民進黨執政，對於異己和反對黨的手法和手段，大家都了然於胸，所以這些不願意曝光的，我們覺得，他們的經驗法則是值得我們來注意的，也希望蔡英文總統專心選舉，不要用這些國家機器。」

韓國瑜還說，「我們這一代人都有這個責任，今天在媽祖廟前面，媽祖保佑人民平安幸福，媽祖聞聲救苦，我們從事政治活動，我們沒辦法讓下一代人日子過更得好，沒有辦法無法讓下一代過得更安全，是不及格。」所以，期待2020年1月11號，新竹所有提名的立委，林為洲、林思銘，拜託各位鄉親全力支持！

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