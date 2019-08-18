棕櫚油高溫後恐致癌卻未訂規範 監察院促衛福部改善

2019-08-18 11:46

〔記者謝君臨／台北報導〕監察委員田秋堇、蔡崇義調查發現，衛福部公告「巧克力之品名及標示規定」規範對象未包括市占率逾9成的「含餡」及「棕色巧克力」；此外，棕櫚油高溫後具Group 2A（極有可能為人類致癌物），卻未訂定管理規範，監察院促請衛福部督同食藥署改善。

監委指出，棕櫚油在高溫（>200 ℃）精煉過程中會產生「縮水甘油脂肪酸酯」，國際癌症研究中心已將「縮水甘油脂肪酸酯」列為Group 2A，歐洲食品安全局雖未禁用，但於去年發布的規章中，明確表示「縮水甘油」具基因及致癌性，訂定「縮水甘油脂肪酸酯」於植物油中的限量為1000微克/千克。

監委強調，衛福部明知上述情況，迄今卻仍未公告規範食品中「縮水甘油脂肪酸酯」限量，應儘速改善，以維護國人飲食安全。

此外，報告指出，衛福部於2016年6月公告「巧克力之品名及標示規定」，以「固體型態不含內餡」的黑巧克力、牛奶巧克力及白巧克力為規範對象，明定其總可可固形物、可可脂膏含量、非脂可可固形物等，須符合一定含量。

然而，該規定卻未規範占巧克力產品9成以上「含餡」或「棕色巧克力」（以大量「棕櫚油」為原料所製成者），此類產品因而不受法規管理，其可可固形物含量不受要求，即使僅含有1%卻自稱巧克力，也不違法。

在這樣的情況下，產品中只要含任何一點米果、臻果、葡萄乾等，就定位為「含餡」產品，即使完全無可可固形物卻標示巧克力，也沒有違法問題，此對消費者的知情權與選擇權有嚴重影響。

監委另指出，國際食品法典委員會（CODEX）有關巧克力定義：在扣除其他添加於產品的食品原料後，其所添加的「植物油」含量不得超過成品的5%，方能自稱巧克力。但我國允許巧克力業者使用「植物油」取代「可可脂」超過5%，只要有明確標示即可，較國際規範寬鬆，甚至添加量無上限規定。

此外，監委發現，食藥署對添加植物油的巧克力產品「標示」稽查作業，並未輔以工廠製程資料查核其植物油實際使用量是否超過5%、需標示「代可可脂」字樣，卻逕行由外包裝認定並無標示違規情事，食藥屬不但法規過於寬鬆，且稽查作業未臻確實，均有欠當。

棕櫚油高溫後具Group 2A（極有可能為人類致癌物），卻未訂定管理規範，監察院促請衛福部督同食藥署改善。。（資料照）

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