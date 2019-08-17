不准阿扁出席「一邊一國行動黨」成立大會 中監公函獨家曝光

2019-08-17 22:16

〔記者黃建華／高雄報導〕因案保外就醫的前總統陳水扁，申請參加明（18）日的「一邊一國行動黨」成立大會，今確定遭法務部矯正署台中監獄否決！記者因聯繫不上陳水扁本人，無從得知其對此事的態度，但接近陳家的友人透露，陳前總統不會踩中監的紅線，應會以錄影方式表達其對「一邊一國行動黨」成立的祝福與期許。

據讀者晚間提供給本報的一份法務部矯正署台中監獄發給陳水扁的函文顯示，中監對於陳水扁申請在明天（8月18日）中午出席宜蘭縣的陳定南紀念館舉辦的簽書會，經中監參酌長庚醫療小組的評估，與增加治療性的出遊、訪友、餐敘等職能治療目標無違，中監基於尊重醫療專業，同意陳水扁在不上台、不演講、不談及政治及不接受媒體採訪等前提下出席活動。

不過，有關陳水扁另申請參加18日下午將舉行的「一邊一國行動黨」成立大會一事，中監則以該活動具高度政治意涵，前往參加顯然與保外就醫不得從事政治活動與選舉造勢等應遵守事項相悖，礙難同意所請。

中監並要求陳水扁出席簽書活動時，需自行注意所需醫療及安全管理等事宜，並自行防範可能發生陳抗或危害生命、健康的不特定情事，並提醒他應遵守2015年1月5日簽具保證書之應行注意事項與保外醫治受刑人管理規則。

據陳家友人向本報透露，中監否決阿扁出席「一邊一國行動黨」成立大會，阿扁一定會遵守，但預見阿扁會以錄影方式，向「一邊一國行動黨」的成立大會表達祝福與期許。

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