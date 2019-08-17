反送中》沉默的支援 300在台港生與台灣民眾高雄車站靜坐

2019-08-17 20:12

〔記者王榮祥／高雄報導〕身在異鄉，心繫我城，300多位在台港生與台灣民眾，今晚齊聚台鐵高雄車站廣場，用「靜坐」方式表達對香港反送中的聲援，雖然沒有聲音，卻也是最堅定的聲音；現場兩位幼稚園孩童在靜默當中突然高喊香港加油，全場瞬間響起熱烈喝采。

今晚活動由舉辦「反送中反逃犯條例集會—高雄場」、「二手安全帽，應援香港—高雄場」等活動的高雄學生逃犯條例關注組主導，屬於 817全球抗爭連線集會聲援香港行動之一，吸引300多位在台港生與台灣民眾參與，也有不少乘客留言打氣。

主辦單位說明，近日在香港，因「送中條例」引發的警民衝突愈演愈烈，港警不符合比例原則的暴力手段，已傷及許多集會民眾，而中國媒體惡意抹黑香港集會活動的新聞更是屢見不鮮。

為此，全球各地的香港人，決定一同於2019年8月17日，串聯來自全世界的力量，共同聲援香港「反送中」事件。

今天活動從下午6點到8點，在高雄車站一樓大廳展開，立委李昆澤、許智傑，高市議員高閔琳、簡煥宗、邱俊憲均到場致意，考量不讓活動主軸失焦，民代均保持低調，用具體行動力挺；李昆澤透露，為避免靜坐活動引發困擾，事先曾與轄區警方溝通，在不影響民眾通行與現場秩序情況下，讓靜坐活動可以順利進行，警方對現場港生與民眾也相當禮遇，跟香港警方很不一樣。

餐與靜坐的港生與民眾，多身穿黑色衣服、拿著反送中的海報或圖樣，表達對香港爭取民主自由的全力相挺，還有人以紗布包著右眼，象徵對港警暴力的唾棄。

活動到最後，兩位幼稚園孩子突然喊出「香港加油」，全場瞬間響起掌聲。

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