李嘉誠撐香港人的自由？ 學者：恐仍是中國一顆棋子
列印

2019-08-17 20:25

〔記者吳政峰／台北報導〕香港首富李嘉誠16日在「大公報」、「明報」等媒體上刊登2則廣告，一則寫到「黃台之瓜，何堪再摘」，另一則則是「最好的因可成最壞的果」、「愛自由．愛包容．愛法治」、「愛中國．愛香港．愛自己」、「以愛之義，止息怒憤」，語意不明、創造模糊，前台大法律系教授、台灣財經刑法研究學會理事長陳志龍研判，李嘉誠仍是中國的一顆棋子。

陳志龍17日出席二二八國家紀念館談明日香港時表示，李嘉誠是個極其成功的商人，商人不會無緣無故跳出來登廣告惹塵埃，還把「愛中國」放在首位，「愛自己」放在最後面，看得出背後有一股力量在驅動他。

陳志龍分析，李嘉誠的廣告語焉不詳，看似說了甚麼，實則甚麼都沒說，讓人憑空猜測，這種文本很容易出現各說各話的歧異，也就是中國認為反暴力就是譴責港民，但港民擷取廣告部分文字，重拼湊為「因果由國，容港治己，義憤民誠」，解讀為李嘉誠撐香港人自由。

「中國騎虎難下」陳志龍指出，中國與港府現在面臨兩難局面，要裡子又不想輸掉面子，僵在那拉不下臉和人民妥協，此時就需要一個中間人居中協調，讓他們有台階下，而李嘉誠很可能就被賦予這個任務，但他究竟是負責摸頭分化，或真的有誠意協調，就要看他的後續行動，目前看不出端倪。

陳志龍強調，香港這次的情勢和2014年雨傘運動不太相同，雨傘運動有「佔中」和「反佔中」相互較勁，但這次只有「反送中」陣營，沒有支持送中一方，代表這5年來風向已改變，中國面臨的壓力甚於以往。

香港明日將舉辦818遊行，他認為，最差的情況應為「局部戒嚴」，尚不至於發動解放軍鎮壓，關鍵原因在於明年台灣將舉辦總統大選，若中國失控出兵，小英只要「躺著選」就連任了。

  • 前台大法律系教授、台灣財經刑法研究學會理事長陳志龍認為李嘉誠仍只是中國的一顆棋子。（記者吳政峰攝）

    前台大法律系教授、台灣財經刑法研究學會理事長陳志龍認為李嘉誠仍只是中國的一顆棋子。（記者吳政峰攝）

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