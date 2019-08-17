李嘉誠撐香港人的自由？ 學者：恐仍是中國一顆棋子

2019-08-17 20:25

〔記者吳政峰／台北報導〕香港首富李嘉誠16日在「大公報」、「明報」等媒體上刊登2則廣告，一則寫到「黃台之瓜，何堪再摘」，另一則則是「最好的因可成最壞的果」、「愛自由．愛包容．愛法治」、「愛中國．愛香港．愛自己」、「以愛之義，止息怒憤」，語意不明、創造模糊，前台大法律系教授、台灣財經刑法研究學會理事長陳志龍研判，李嘉誠仍是中國的一顆棋子。

陳志龍17日出席二二八國家紀念館談明日香港時表示，李嘉誠是個極其成功的商人，商人不會無緣無故跳出來登廣告惹塵埃，還把「愛中國」放在首位，「愛自己」放在最後面，看得出背後有一股力量在驅動他。

陳志龍分析，李嘉誠的廣告語焉不詳，看似說了甚麼，實則甚麼都沒說，讓人憑空猜測，這種文本很容易出現各說各話的歧異，也就是中國認為反暴力就是譴責港民，但港民擷取廣告部分文字，重拼湊為「因果由國，容港治己，義憤民誠」，解讀為李嘉誠撐香港人自由。

「中國騎虎難下」陳志龍指出，中國與港府現在面臨兩難局面，要裡子又不想輸掉面子，僵在那拉不下臉和人民妥協，此時就需要一個中間人居中協調，讓他們有台階下，而李嘉誠很可能就被賦予這個任務，但他究竟是負責摸頭分化，或真的有誠意協調，就要看他的後續行動，目前看不出端倪。

陳志龍強調，香港這次的情勢和2014年雨傘運動不太相同，雨傘運動有「佔中」和「反佔中」相互較勁，但這次只有「反送中」陣營，沒有支持送中一方，代表這5年來風向已改變，中國面臨的壓力甚於以往。

香港明日將舉辦818遊行，他認為，最差的情況應為「局部戒嚴」，尚不至於發動解放軍鎮壓，關鍵原因在於明年台灣將舉辦總統大選，若中國失控出兵，小英只要「躺著選」就連任了。

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