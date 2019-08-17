反送中》港音樂人：中國讓港人從「港豬」變成民主鬥士

2019-08-17 19:44

〔記者吳政峰／台北報導〕「中國讓香港人從『港豬』變成民主鬥士」香港音樂人「阿域」17日參加二二八國家紀念館主辦的「談明日香港」座談會表示，港民原本是政治冷感、只為經濟的動物，所以又被稱為「港豬」，但從1997年回歸中國至今，整體社會崩壞，年輕人連房子都租不起，極其痛苦，終被逼得走上街頭抗爭，證明了「一國兩制非常失敗！」

阿域指出，香港以前在英國殖民統治下經濟繁榮，港民滿腦子只想著賺錢，很容易滿足，根本無心政治，更不用說上街抗議，但1997年回歸中國後，當時信誓旦旦的「50年不變，馬照跑、舞照跳」迅速改觀，民眾所得不但沒增加，中國還採「移民政策」大量輸入中國人稀釋投票人口，以利在立法會取得席次。

「700萬港民、100萬是中國人」阿域說，22年來中國移民已佔香港人的1/7，兩國文化價值衝突極大，舉例而言，香港公園裡有很多中國婦女跳舞，只要觀賞的人願意給紅包，她們就會跳艷舞賺小費；或香港大學內有很多中國學生，排擠本地生的就學權利，甚至以前是以英文授課，現在也改為普通話教學，更不用說兩地走私猖獗，因此這次的抗議類別中，有一項就是「光復行動」，企求回到過去單純的環境。

最嚴重的就是樓價（房價），阿域表示，香港樓價本來就不低，中國人還來大炒特炒，現在一間20-30坪的房子要價4000多萬，一個大學畢業生起薪也才5-6萬元，根本買不起，就算租一間10坪套房也要4萬多台幣，難以負荷，年輕人積怨已久，終在反送中事件發酵。

「沒有發大財，只有變更壞」阿域強調，香港有一陣子和中國關係確實不錯，甚至在汶川大地震時投入大量人力物力救助，但之後發現愈接近中國、情況愈糟，不論是社會、教育、經濟均是如此，所以，如果台灣有人說和中國合作就可以發大財，根本是騙人的，口號不能賺錢，只有外交、貿易策略、以及可信守承諾的夥伴，才能互利，遺憾的是，中國是全球最不可能守諾的國家。

818香港大遊行，外傳解放軍可能入侵香港鎮壓，阿域認為，中國不會蠢到這種地步，如果真的失控開打，港民也不怕，畢竟很多人已經甚麼都沒有了，最糟的情況就是兩敗俱傷、玉石俱焚，中國的領導階層也將面臨極大挑戰。

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