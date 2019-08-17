817全球抗爭連線 台灣民眾行動撐香港

2019-08-17 19:25

〔中央社〕由在台香港青年學生組成的香港邊城青年團體，今天在台灣各地，透過快閃、物資收集、野餐活動、放映會、靜坐集會及設置連儂牆等方式聲援香港，許多台灣民眾也到場聲援，支持香港人。

反送中活動持續延燒，為聲援支持家鄉的親友，並向香港政府表達訴求，全球海外港人於今、明2天，在全球35個地方舉行不同方式的集會與快閃行動。台灣則集中在今天，由各地區的香港人，在台北、新北、桃園、新竹、台中、台南、高雄等地舉辦「全台同行-台港同心817全球抗爭連線」活動。

來台6年的港生，也是台北場活動發言人Dora表示，台北市的活動下午2時在101大樓前廣場舉辦「快閃活動：811警方暴行」，參與民眾戴著口罩及眼罩，手持香港11日發生的警民衝突照片及「台港同心」等海報聲援，上百位民眾在場靜坐，在表達呼籲港府應重視警權濫用及應成立獨立調查委員會等訴求後離開。

對於記者詢問，在中國大陸深圳有一萬名武裝警察戒備時，Dora說，這是香港人最擔心的問題，香港人希望家鄉更安全，別再發生更多流血衝突，但也期盼香港政府聆聽民眾訴求，避免不必要警民衝突，期望國際社會能了解香港現況，選擇真相公義的一方，香港人很感謝台灣民眾的聲援。

在桃園市與香港邊城青年合辦活動的桃園市桃力發展協進會表示，今天除了要在桃園市設置連儂牆，也希望能夠募集250頂的安全帽及工程帽、防毒面具及防毒器材等物資，募集活動將持續到23日的「我在桃園撐香港」座談會，希望從精神與物質方面雙管齊下的支持香港。

從事服務業的郭小姐特別從中壢區，將家裡頭用不到的安全帽送到桃園區會場，她表示，看到香港民主受到中共威脅，覺得台灣的民眾不能袖手旁觀，因此今天特別以實際的行動來支持香港，希望每個人都可以盡一份自己的心力，匯聚在一起幫助香港人。

而在新竹市東門城地下道也設有「新竹連儂牆」，在牆面上張貼介紹香港人民訴求的內容與「反送中」行動照片，供民眾觀看認識反送中運動，也吸引許多關心此議題的民眾到場簽名力挺。

17歲的邱同學說，平時就會和姊姊討論香港議題，也支持香港人民表達訴求，但是也擔憂中國大陸對香港人民動武，她認為國家不應對人民使用武力。此外，她也擔心台灣未來可能也會遭遇到香港般的處境，因此特地到場寫下對香港的祝福。

另外，香港邊城青年團體原定下午在台中市民廣場發起野餐交流活動，因為大雨，活動臨時改到草悟道旁人行道舉辦快閃攤位活動，多名在台中就學或工作的香港青年，也在攤位高舉標語與看板表達訴求。

不少遊客經過攤位也大聲呼喊加油，或是合照表達聲援。來自彰化縣的林姓遊客說，在電視上看到香港的反送中情況，對於當局的激烈鎮壓感到害怕，也擔心台灣的未來，希望有更多台灣人去思考這件事。

香港邊城青年團體表示，晚間6時將在高雄車站大廳舉辦靜坐、集會活動；7時在新北市的板橋市民廣場舉辦「街頭放映會」，也歡迎台灣的民眾共襄盛舉，透過各種不同的方式，一起撐香港。

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