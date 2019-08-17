反送中》解放軍入侵香港會怎樣？港人權律師這樣分析...

2019-08-17 18:52

〔記者吳政峰／台北報導〕由香港泛民派組成的「民間人權陣線」將於18日發起遊行，預計號召300萬人上街頭，呼籲港府回應5大訴求，許多人憂心中國將比照「8964（六四天安門事件）」出動解放軍，血腥鎮壓手無寸鐵的港民，對此，香港人權律師桑普17日在台出席「二二八國家紀念館談明日香港」座談會表示，若「8964」在香港重演，等於幫綠營助選。

桑普指出，從中國最近的文攻武嚇來看，確實有在818遊行動手的可能性，但中國也要認清楚，解放軍一旦入侵香港，台灣人看到血腥鎮壓的景象後，還會繼續支持親中的韓國瑜嗎？此舉等同變相幫綠營助選，非常不利。

「香港人對韓國瑜非常反感」，桑普坦言，韓國瑜一就任高雄市長就進入香港中聯辦，這個地方是港民非常忌諱的處所，進去就代表「投共」、「效忠」，俯首稱臣的跪拜象徵，韓國瑜的形象從那時候瞬間崩壞，至今只能以「極差」說明他在港民心中的地位。

桑普說，台灣是華人世界唯一的民主自由堡壘，所發出的聲援自然對香港非常重要，但若明年的台灣總統與立委選舉結果是親中派勝出，不但官方支持香港的聲音將消失，連台灣本身都恐陷入「萬劫不復」的境界，因此，明年選舉對台港都是「生死一戰」！

二二八大屠殺或六四天安門事件的社會背景都屬於封閉、與外國隔離的狀況，政府容易失控鎮壓，但桑普認為香港是個國際化城市，不僅西方國家在港有龐大利益與情報交換站，中企在港上市也高達7成，最重要的是，中國貪官有許多錢與房產都在香港，若解放軍輕舉妄動，影響的層面廣而深，習近平勢必得好好三思。

至於中國定調本次港民爭權是「台灣、美國、港獨」三股勢力合流操弄，桑普認為「想太多了」，他說，台灣給予精神上的支持，但未有物資或政策協助，更遑論美國如何上下其手？至於港獨，本來就是香港裡的一種聲音，何來操弄之說？

桑普強調，香港爭權示威遊行完全沒有任何一個領導者，跟台灣的太陽花學運不同，有人認為是好，不會被貼標籤，有人則認為不妥，沒有對話窗口，但不論如何，長期抗戰「以拖待變」，最後的贏家絕對不會是港府或中國，呼籲它們盡速回應港民的「完全自治」需求。

「撤回送中條例」及「組成獨立調查委員會查警察暴力」，桑普認為，只要港府先接受這兩項訴求，就可暫時止住港民怒火，至於其他的3項訴求，可待後續再協調處置。

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