柯P批小英處理私菸案「失敗」 港湖女神連番回嗆

2019-08-17 18:10

〔記者蔡亞樺／台北報導〕國安特勤人員涉入免稅私菸案，總統蔡英文指示涉案機關接受司法調查，進行內部檢討、人事調整。台北市長柯文哲在今天播出的東森財經新聞台節目《楷道論政》專訪直言，私菸案是辦不下去的，小英最失敗在於態度的問題，直接認錯就好了！此時節目來賓、台北市議員高嘉瑜當場反酸，這是前任留下、現任來承擔，你遇到問題就要解決，還說柯文哲面對大巨蛋、內湖五期等問題也要處理。

柯文哲昨晚接受政論節目《楷道論政》專訪，今天播出。主持人關心柯文哲若未參選2020總統，郭柯王3人合作是否會贏小英？柯說，討厭藍綠本身有很大凝聚力，至少有3分之1，他會說服人民給台灣一個重新開機的機會，小英把台灣全部押美國、高雄市長韓國瑜全部押中國，台灣在中美對抗大局之下，全部押一邊不適很好戰略。

柯文哲認為，台灣的國家戰略完全押一邊是錯的，應該要有足夠彈性跟戰略模糊，如果沒有第三組，兩組候選人只會打統獨大戰，有第三組至少統獨會被壓下來，不要每天只會講統獨，預算、制度、價值都不講。

柯文哲突然氣憤地說，當初小英問他「台灣價值」是什麼，後來柯有次遇到海基會秘書長姚人多，「還問他答案是什麼？結果他也不知道」，讓柯不禁抱怨，「你沒答案你還考我題目？」所以他也要利用機會問，「那你的台灣價值是什麼？」

柯文哲更提到，「一萬條菸其實只是冰山一角，一萬條背後是多少人購買？」牽涉的是侍衛室、國安局、華航倉儲、海關，他看到那案子就說「完蛋了」，冰山一角表示下面還有另一個更大的。

柯文哲說，他當市長非常清楚，如果派出所有4個警察收紅包就會緊張，代表是系統問題，而不是個人問題，像私菸案就是系統問題，代表整組壞光光，像大彎北段、內湖五期工業宅就是系統問題，如果遠雄沒能力在內湖蓋工業宅怎麼敢去蓋大巨蛋，市府系統有問題。

此時高嘉瑜指出，前朝留下問題現任要承擔，你遇到問題也要解決，柯文哲說，小英處理最失敗就是態度，直接認錯就好，畢竟那個案子其實是辦不下去的，「你任期內出訪那麼多次，這樣往下查是不得了」，要是他遇到此事，會做系統檢討，說今天起不行這樣做。

高嘉瑜問柯文哲之前怎麼處理檢討的？柯回說，以他的經驗這案子辦不下去，直接認錯就好，他當市長很清楚，就像大彎北段案違法，如果一戶違規就直接拆下去，但有1678戶就拆不下去，加上內湖五期超過2000戶，所以他台北市長前兩年很痛苦，為了這麼多問題。

柯文哲說，處理轉型正義，第一應該是先解決現在問題、追究責任是最後，像黨產讓藍營不高興就是因為把追究責任把在前面，就沒辦法解決問題。高嘉瑜追問，所以你也不會追究責任（指私菸案）？柯說，因為追究不下去。

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