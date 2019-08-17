潘恒旭酸罵「一世背骨又噁心」 楊秋興怒嗆：快說清楚2000萬

2019-08-17 18:06

〔記者王榮祥／高雄報導〕高市觀光局長潘恒旭今透過臉書發文，酸前高雄縣長楊秋興「背骨仔」，還加碼爆料楊秋興離開國民黨後、可能爭取某新政黨不分區立委；楊秋興對此指出，不知所云、不值回應。

楊秋興日前批判高雄市長韓國瑜，後來又稱潘恒旭收2000萬元是已爆彈，引發潘恒旭強烈反彈，透過臉書接連發文回嗆楊秋興。

潘恒旭不發則已、一發不可收拾，今又發文指出，從政莫當楊秋興，一世背骨又噁心

，直言網路谷歌搜尋楊秋興，第一個跳出「背骨仔」三個字在眼前，因為跟楊前縣長交過手，他必須說「背骨仔」三個字形容楊、剛好而已。

潘恒旭強調，自己跟楊秋興根本沒見過面，只通過兩次電話、兩次簡訊，楊秋興就可以指控他是紅衛兵、還潑髒水說旭創意（潘恒旭先前服務公司）洗錢，這樣口不擇言、充滿恨意、胡亂射箭、意圖未遂就翻臉如翻書，抓狂亂咬的政客言行，令人感到噁心想吐。

潘恒旭加碼爆料，據傳楊前縣長離開國民黨後，正爭取進入某新政黨不分區立委名單？他建議楊秋興其實不用這麼麻煩，就自創「背骨黨」自任黨主席，可以千秋萬世，直到永遠！

對於潘恒旭的辛辣批判與爆料，楊秋興向媒體指出，根本不知所云、也不值得回應，並隔空對潘恒旭喊話，請他趕緊釐清2000萬的爭議。

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