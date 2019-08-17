前黨主席任韓國瑜國政顧問 台聯：蘇進強早被開除

2019-08-17 16:54

〔記者陳昀／台北報導〕國民黨總統參選人韓國瑜今天公布國政顧問團名單，前台聯黨主席蘇進強也名列其中，是文化組一員；對此，台聯黨主席劉一德聞訊表示，蘇進強早就被開除，道不同不相為謀，「跟我們沒關係」。

劉一德指出，2014年蘇進強隨國民黨榮譽主席連戰前往中國並發表言論，嚴重違反台聯捍衛台灣主體性的一罐立場，因此中執會無異議通過、開除其黨籍。

劉一德表示，雖然事前不知道蘇進強加入韓國瑜的國政顧問團，但台聯跟蘇早就沒有往來、道不同不相為謀，「跟我們沒關係啦」。

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