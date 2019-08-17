歐陽娜娜挺港警 范世平要她「剪掉台灣三寶」效忠祖國

2019-08-17 15:58

〔即時新聞／綜合報導〕香港「反送中」運動持續延燒，日前有許多藝人紛紛表態不同立場，歐陽娜娜也在個人微博表示支持港警，讓中國網友嗨爆。但此舉卻引來台灣民眾不滿，不僅館長陳之漢大罵她「丟臉」，台師大政研所教授范世平也表示，中國網民應該要要求歐陽娜娜「公開剪掉台灣三寶」，以示效忠。

范世平今日在臉書表示，對於歐陽娜娜表態挺香港警察一事，中國網友應該要要求她公開剪掉台灣三寶：護照、身分證還有健保卡，范還表示，他絕對尊重歐陽娜娜的政治認同，也不會說他是「為人民幣折腰」，因為這會「玷汙她熱愛祖國的心」。

范世平認為中國網友是聰明的，所以不能被歐陽娜娜所欺騙。范指稱，歐陽娜娜現在一方面挺中國，另一方面卻拿著台灣的護照、身分證與健保卡，表現上支持統一，卻拒絕歸化中國籍，鄙視中華人民共和國的護照和身分證，根本就是在「搞台獨」。

因此，范世平希望中國網友可以嚴正視聽，要求歐陽娜娜公開剪掉「台灣三寶」，范還舉出中國說法，表示中華民國早在西元1949年消失了，歐陽娜娜如果不剪，就是在「幫中華民國借屍還魂，搞『兩個中國』」。

范世平甚至提出黃安、劉樂妍，認為他們也一併適用相同例子，以剪去「台灣三寶」展示熱愛祖國以及反台獨的決心，因為中國網友必須要有鐵一般的事實才能相信。

最後范世平還提醒中國網友，歐陽娜娜在美國念書，所以可能擁有綠卡，而這當然也是要剪去的。他表示，現在美國已開始介入香港「反送中」運動，意圖對中國搞「顏色革命」，相信中國網友不可能接受歐陽娜娜一手拿綠卡、一手賺人民幣。

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