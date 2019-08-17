參加台灣民眾黨選基隆市長？ 許效舜：以基隆黨為前提

2019-08-17 15:25

〔記者俞肇福／基隆報導〕有意參選基隆市長的藝人許效舜，今天被問到是否會加入台北市長柯文哲籌組的台灣民眾黨，許效舜說，因為現在還沒有選項，要在哪個框架來進行，現在先以「基隆黨」為前提。

選基隆市長還有3年多的時間，一直有很多好朋友非常關心這個內容，他說，自己開始慢慢的把所有朋友變成一個族群，每個月基隆有很多的活動，自己都慢慢回來參加；但是今天的羽毛球比賽這個活動參加了10年，不是為了什麼目的才能參加這個，他會一直不斷的將為基隆做事情的熱情具體化，很多基隆的朋友都問他，能為基隆做什麼、會做什麼，他說，「只要給我機會，我就做，做給大家看。」

記者問許效舜，有沒有可能參加柯P的台灣民眾黨？許效舜表示，因為現在還沒有選項，要在哪個框架來進行，現在以「基隆黨」為前提，很多人都問他基隆需要什麼，他說，「基隆需要一個會做事的人」，他會繼續努力。

台北百合反毒盃羽球錦標賽今天在基隆登場，許效舜到場參加，他以詼諧幽默介紹法律常識，80隊600多位選手揮汗競技爭取勝利。

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