侯友宜點頭當新北競總主委 藍營地方三巨頭9月與韓造勢

2019-08-17 13:22

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨為了全力協助高雄市長韓國瑜參選總統，要求15位黨籍縣市長挑大樑擔任各直轄市、縣市總統、立委參選人聯合競選總部主委，不要擔任負責選務的地方選舉委員會主委，據了解，原本黨內擔心堅持「市政優先」的新北市長侯友宜不配合，但經溝通後，侯已點頭同意。

黨內人士指出，未來各直轄市、縣市的大選組織架構會有「三巨頭」，凡是藍營執政地盤，當地直轄市、縣市長一律擔任總統、立委聯合競選總部主委，黨籍議長就擔任後援會總會長，前任百里侯或具有影響力的地方大老則擔任顧問團總團長。

國民黨中央規劃在各地聯合競選總部成立前，先於9月間召集地方「三巨頭」以及各地方黨部主委，在台北市一起與總統參選人韓國瑜舉辦誓師造勢活動，屆時將由黨主席吳敦義頒發每一位幹部聘書，象徵正式交付輔選任務。

據指出，國民黨上月召開全代會正式提名韓國瑜，當時以「市政優先」為由不出席的侯友宜，經日前溝通後，已確定會擔任新北市的聯合競選總部主委。

黨內人士說，侯友宜先前不參加全代會，只是為了凸顯「市政優先」的態度，不希望太早搞選舉活動，相關人士已向侯友宜說明，各地聯合競選總部要到10月、11月甚至12月初才會成立，而且聯合競選總部主委較具掛名象徵意義，因此侯已允諾。

國民黨預定9月份還要舉辦地方三級組織的教育訓練，屆時包括縣市黨部、鄉鎮市區黨部、村里小組長等幹部，會被授與宣傳黨的政策任務，並藉此凝聚共識，共同支持黨的總統、立委被提名人。

此外，針對蔡英文總統已經成立牙醫後援會，輔選人士指出，藍營各行各業後援會也已籌組中，待韓國瑜北部競選辦公室人員完全進駐後，將與組發會社工部合作，邀請熱心人士籌備，而且黨中央的宗教、農田水利、醫事、原住民、婦女、兩岸等各領域工作委員會也將逐步轉型為各種後援會，其中最近甫成立的醫事工作委員會由前醫師公會全聯會秘書長蔡明忠負責，積極串連各縣市醫藥界挺韓。

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