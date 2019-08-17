台南換柱2.0？藍營擔心柱柱姐這點 全面拖累選情

2019-08-17 12:19

〔記者施曉光／台北報導〕前國民黨主席洪秀柱4年前因為「一中同表」主張被「換柱」，斷了參選總統之路，如今表態爭取黨中央徵召參選台南市第6選區立委選舉，相同的因素可能再度成為她參選的絆腳石，目前無論黨中央或台南市黨部都擔心洪秀柱仍堅持「一中同表」，成為藍營明年大選的不確定因素，除非在地完全沒有適合人選，且洪願意不再觸碰「一中同表」禁忌，否則未來獲得徵召可能性近乎於零。

國民黨台南市黨部主委謝龍介表示，洪秀柱原本是一張好牌，但選舉要看正分與負分的總和，由於洪持「一中同表」，與國民黨政策路線扞格，一旦洪參選，又繼續談「一中同表」，恐怕對藍營整體選情產生化學變化，黨內都很擔心造成無法預測的結果，而且本來他想溝通洪秀柱別再提「一中同表」，但看來這種溝通是不會成功的。

謝龍介還說，原本像洪秀柱這種高知名度的人選空降，可以當台南市其他5個立委參選人的「小母雞」，但洪堅持「一中同表」，不但會讓總統參選人無法承受，不只影響台南立委選舉，而且全國立委選舉都受影響。

藍營輔選人士則指出，台南市第6選區立委選舉的提名，一切會站在黨的利益上來考量，而且當地為艱困選區，不管是洪秀柱或其他人來選，當選機率都很低，因此黨的最大利益就是如果能夠「以戰養戰」，培養一位具有未來性的在地人士，可以在地經營，下次再參選市議員，就是符合黨的長期利益。

這位人士並表示，如果地方上有這樣的條件且具備企圖心的人選，不是空降後沒選上就走人，當然就會提名在地人選，並會拜託洪秀柱支持，況且洪秀柱已經說過尊重黨的決定，如果實在沒有在地人選，才會考慮徵召洪秀柱。

被問到是否擔心洪秀柱的「一中同表」主張影響選情？這位人士坦承的確如此，並強調必須再做溝通。

據謝龍介指出，其實要找具有知名度的空降人選還是有，先前他找到的3位人選當中就有一個，只是自從洪秀柱表態後，情勢有點亂掉，有人怯步，但也有人還是願意選，「現在最難過的人大概就是我和吳敦義了」。

吳敦義日前中常會說出重話，強調黨員不可以隨便講「一中同表」，「如果違背（黨的政策立場）了，沒有資格做我們國民黨的黨員！」謝龍介則說，過去他也很挺洪秀柱，但「一中同表」的論述在短時間內實在無法讓人民接受，「等於是沒有選舉市場的議題」。

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