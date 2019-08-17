郭柯王桃園合體破局？柯文哲：台灣有需要就會出現

2019-08-17 11:12

〔記者蔡亞樺／台北報導〕郭王金柯三人原本有望周日在桃園合體，傳出郭王不滿柯破壞合作默契而不去，使得三人無緣同框。柯文哲今早出席新北投車站二期工程完工活動時，媒體關心是否真的破局，柯受訪時說，長江有時候向北流、有時候向南流，但終究向東流，意思就是要思考現階段台灣社會需要什麼東西，如果有需要一個東西，他就會出現。

柯文哲認為，如果你要做一件事情，不是台灣社會現階段需要，再怎麼用力去湊合它，還是湊合不起來；柯說，重點是台灣走到這裡，到底有沒有需要一個社會變化、政治上新的局面，這才是回答問題。

柯強調，有時候自己回去想想看，現階段到底台灣社會需要什麼，那我們要做的事情是不是符合台灣社會人民的需要，不是、你怎麼湊也湊不起來。

國民黨副主席郝龍斌與郭台銘見面一事，柯文哲表示，郭董行程表又沒給他看怎麼會知道。媒體問「郭沒跟你講嗎？」柯說，沒有啦、這種事情就好像他見誰，他也不會跟郭董講，這也還好啦。

媒體追問是否會再約其他時間見面？柯文哲則說，現在已進入十倍數時代，所以民意一夕速變，他覺得時間說很短很短、說長也夠長，順其自然是滿重要概念，比較重要還是剛剛那句話，想想看台灣現階段需要什麼，我們做的事不符合這個需要，如果不需要，你怎麼湊也湊不起來。

媒體再問若拖下去恐對柯不利，對總統蔡英文選情比較有利，對此柯文哲說，目前純粹從政治上考量，如果（藍綠）一對一、只有兩組候選人，現在怎麼看都蔡英文會贏，因為芒果乾會贏過發大財，這是他的政治判斷，所以在這個基礎上面去思考下一步要怎麼辦。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法