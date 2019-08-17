證實美售台F16送交國會 參眾兩院議員力挺

2019-08-17 07:26

〔即時新聞／綜合報導〕美國媒體報導，川普政府繼續推動對台灣的80億美元新型F-16戰機軍售案，聯邦參議院外交委員會的重量級議員盧比歐（Marco Rubio）16日證實這項消息。聯邦參眾兩院外交委員會主席16日各自發出聲明，表態支持售台F-16V戰機，且兩黨都支持這項軍售案。

《華盛頓郵報》報導，美國匿名官員及消息人士揭露，川普政府已於15日晚間通知國會，將於16日晚間前對台軍售案提交國會進行非正式審查。台灣向美方採購66架新型F-16戰機，聯邦參、眾兩院外交事務委員會將做審查。中國外交部發言人華春瑩宣稱，美方對台軍售違反「一中原則」，必須停止，否則「中方必將作出強烈回應」。

綜合媒體報導，共和黨參議員暨外交關係委員會主席里施（Jim Risch）16日發表聲明中指出，他支持對台出售F-16戰機，以提升台灣「捍衛主權領空的能力」，並提到台灣受到來自中國的壓力愈來愈大。民主黨籍眾議院外交委員會主席恩格爾（Eliot Engel）、首席議員麥考爾（Michael McCaul）也在同日發表聯合聲明表示，這項對台軍售案表達出強烈訊息，表明美國對台灣的安全與民主承諾。

同時，參議院軍事委員會主席殷霍夫（James Inhofe）與共和黨籍參議員柯寧（John Cornyn）發表聯合聲明，指台灣仍然是「該地區安全與穩定的重要支柱」，美方出售F-16戰機將有效阻止北京日益擴張的軍事侵略。

共和黨參議員馬克盧比歐和克魯茲（Ted Cruz）也發表聲明支持這項對台軍售案。盧比歐在16日聲明中表示，「我肯定政府推動向台灣出售F-16戰機，隨著中國政府和共產黨尋求擴大其在該地區的威權影響力，美國必須通過定期和一貫的支持，繼續強化與民主夥伴台灣的戰略關係。此舉是支持台灣自我防衛努力的重要一步，我敦促參議院外交委員會和眾議院外交委員會迅速推進這一重要的軍售案。」

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