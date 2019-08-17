與柯王保持距離有原因？ 名嘴爆：郭台銘在等著「換瑜」

2019-08-17 00:16

〔即時新聞／綜合報導〕鴻海創辦人郭台銘、前立法院長王金平與台北市長柯文哲3人是否會在2020總統合作引發外界關注。對此，資深媒體人鄭師誠在節目上爆料，郭台銘已被說服，國民黨總統參選人韓國瑜可能無法選到最後，所以他在等著「換瑜」。

鄭師誠15日在政論節目《新聞面對面》上說，國民黨現在要開除郭台銘、王金平兩人黨籍根本是「師出無名」，因為郭王兩人根本沒有宣布要參選，他還爆料有聽到一個說法，「因為郭台銘董事長被說服了，韓國瑜可能無法選到最後，所以等著換，跟王金平的說法是一樣，可能韓國瑜無法選到最後，所以他等著代表國民黨去參選2020總統大選。」

鄭師誠說，因此，郭台銘現在與柯文哲或是與王金平之間，是有一些距離的，因為前陣子本來說要3人見面，但最後卻變成3人的幕僚在15日上午見面，他強調這只是一種說法，但也直言郭王兩人真的「很難處理」。

另外，民進黨立委郭正亮也說，鄭師誠的說法其實綠營內部早有耳聞，「我們都在等國民黨自己內爆」，也說前藍委陳宏昌指控韓國瑜「整天打麻將、吃喝玩樂、抱女人」等等的說法其實早就有聽過了，還透露王金平陣營離卻就在等著「換瑜」。

郭、柯、王原本週日（18日）有望在桃園巨蛋合體，但郭台銘幕僚劉宥彤說，郭台銘出席可能性不高；原本要出席的王金平也說，因為很怕高鐵會誤點，去的可能性非常少，後來受訪時他說，「我的意思就是不會去」；而台北市政府副發言人黃瀞瑩對此表示，柯文哲照原訂行程出席。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法