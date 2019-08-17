韓國瑜要開告 黃光芹曝「爆料過程」回應了…

2019-08-17 00:03

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜近日風波頻傳，16日決定向資深媒體人黃光芹、前民進黨立委賴坤成，以「發表毫無事實憑據的言論」提告，對此，黃光芹曝光自己的「爆料過程」，無懼喊「我們就法庭見」。

韓國瑜競選總部16日晚間決定向黃光芹及賴坤成提告，韓國瑜競總認為「有心人士藉由黑化韓國瑜市長來滿足各種目的」，決定不再忍耐，委託律師提告，也要求黃光芹、賴坤成應公開澄清道歉，否則將持續採取法律行動。

黃光芹也在臉書上發文，自己之前曾針對韓國瑜做出有關政治獻金的爆料，在監察院公布申報資料後，引發了第二波的討論，而韓國瑜以「有一刀斃命的證據，我就退出政壇」做出應對，而自己有相當的證據，但不足以一刀斃命。

黃光芹曾握「兩位看過吳敦義方出示簽收單之目擊證人口述採訪」、「蔡正元之前的新聞線索」、「吳敦義先前的說法，並未否認」等證據，曾考慮是否爆料，她曾詢問相關法律意見，並取得其中1號目擊證人同意作證，但有人證卻缺乏物證，未必沒有風險，但她思考過後決定出手爆料，並願意承擔風險、負責。

黃光芹認為，若等到破案或三審定讞才能報導，那媒體可以關門，記者也可以歇業，若是一定得拿出錄音、錄影等物證，其他線索都不算，否則就被提告威脅，以此讓媒體第四權畏縮，甚至連質疑都不行，這樣媒體人某種程度也算失職。

黃光芹抗議，韓國瑜這方用話術脫身，並想以政治群毆來打擊她的威信，藉此掩蓋真相、讓知情者閉嘴。她也強調，國家機器尚未發動，她才會孤軍奮戰，但她相信唯真不破，假不可亂真。

黃光芹接著發文，判斷出既然韓國瑜要告她什麼，可能是告韓國瑜曾自己坦承的花天酒地、面目可憎，反證，韓國瑜尚且不敢針對政治獻金案，跟黃光芹上法庭對質，最後黃光芹自信地說，「太棒了！我一直想找賴坤成聚聚，我們就法庭見！」

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