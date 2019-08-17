oBike失敗是國人水準不足？ 網酸：水準太低才投「他」

2019-08-17 00:10

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲曾表示YouBike一定會被oBike消滅。如今oBike失敗退場，柯文哲將原因歸咎於，「國人的水準足以使用YouBike，但還沒到使用oBike的水準」。然而，柯文哲這番言論引起網友不滿，紛紛狂酸，「人民投柯（文哲），是人民水準太低下的表現」、「對啦對啦，全台北就你最有水準」。時代力量前發言人吳崢對此則指出，oBike的失敗原因並不是因為「國人水準不到」，而是oBike本身設計的不良。

臉書粉專「吳崢在松山信義」日前（14日）指出，數月前就有議員針對oBike棄置問題，提議北市府回收oBike，來抵償積欠的罰鍰，整修後再提供社福團體或是公部門使用。而當時交通局長陳學台及其他官員回覆議員說，如果騎過oBike，就知道oBike踏板很重，很難騎，而回收整修成本也頗高，甚至「整理好恐怕也沒人想要」。

網友也紛紛留言反映，「oBike真的很難騎」、「為什麼失敗？因為超級無敵難騎！這就是最大的原因」、「真的超難騎...而且好幾次解鎖都解不開，QR Code都掃不過」。

而柯文哲的此番言論也引來不少網友回酸，「國人水準還不夠才會相信他」、「人家當初說oBike可以幹掉YouBike，怎麼能承認自己錯誤ㄋ（呢）」、「凡失敗的丶錯誤的通通推給別人！」、「都是別人的錯」、「自己不會錯，自己最優秀～」。

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