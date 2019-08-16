面對中國霸道強權 金美齡：讓民主與自由作為台灣的後盾

2019-08-16 21:19

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨國際部14日邀請前國策顧問金美齡與台灣基進發言人陳柏惟，共同直播「世代對話記者會」。針對統一議題，陳柏惟表示，不需要抹黑中國，或是「販賣恐懼」，只要真實呈現事實，台灣人自然不會支持統一。金美齡也表示，台灣更要努力，讓共同信仰自由民主理念的美國、日本，與台灣站在同一邊、作為台灣的後盾。觀看直播的網友也留言，「兩世代的對話非常棒！自由民主真的非常重要！」

陳柏惟說，早先在中國做生意的經歷，讓他得以親身參與中國一般人民的真實生活，事實是，台灣人民的平均所得與生活水平，均較中國普遍狀況先進。他更提出質疑，為什麼會有人覺得中國會有讓利的空間，難道台灣會因為跟中國統一就會變成「特權階級」？他指出，甚至中國當局本身，就有頻繁反悔、出爾反爾的紀錄，不甚可靠。

陳柏惟說，不需要抹黑、也不需要販賣恐懼，只要真實呈現中國現況、反映事實，台灣人民就不會接受統一。

對此，金美齡也說，台灣與中國兩地民情相當不同，台灣是小島但環境很好，地理位置更是非常重要，但是面對在台灣對面的霸道強權，台灣人一定要努力，讓與台灣共同信仰自由民主理念的美國、日本，與台灣站在同一邊，作為台灣的後盾。

金美齡表示，她是在1959年赴日留學早稻田大學，很驚艷日本民主社會的言論自由空氣，而她被國民黨列入「海外黑名單」長達30幾年，就只是因為在當時只能說「中華民國」的年代，她卻稱台灣為「台灣」。

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