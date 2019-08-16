兩岸政策協會民調》韓國瑜持續下跌 范世平曝原因

2019-08-16 23:58

〔即時新聞／綜合報導〕《兩岸政策協會》今16日公布最新總統民調，在總統蔡英文、國民黨總統參選人韓國瑜藍綠對決下，蔡以47.2%支持度勝過韓的31.0%、大贏16.2%；相較於7月調查，韓已下滑8%的支持度。對此，出席民調發表記者會的台師大政研所教授范世平指出，雖然韓粉很凝聚，但仍不足以讓韓國瑜當選。

兩岸政策協會16日舉行「近期兩岸議題與2020總統大選投票意向」系列民調座談會。民調指出，若是藍綠對決，蔡英文以47.2%的支持度勝過韓國瑜31.0%。若蔡、韓、柯三人參選，蔡英文支持度34.3%，韓國瑜26.0%、柯文哲25.4%。若蔡、韓、郭三人參選，蔡英文支持度36.7%，韓國瑜26.1%、郭台銘25.5%。

對此，范世平在臉書表示，蔡英文的支持度是47.2%，韓國瑜是31%，未表態21.8%。他認為蔡沒有贏這麼多，支持度沒那麼高；但未表態很高，讓第三勢力還有機會。如果柯文哲出來選，與蔡韓對打相較，蔡英文掉12.9%，韓國瑜掉5%；由此可見柯與蔡的票源重疊高；而柯出來則蔡贏韓縮小為8.3%。

范世平說，如果郭台銘出來選，與蔡韓對打相較，蔡英文掉10.5%，韓國瑜掉4.9%，看來對蔡的影響較大；郭出來則蔡贏韓也縮小為10.6%，但仍無法拉下蔡，造成韓與郭被「雙殺」，這是郭至今仍猶豫是否選總統的原因。

最後，范世平強調，不論是「幾角堵」，韓國瑜的支持度從26%至31%，差距在5%上下；蔡英文則從33.1%至47.2%，差距在14.1%。由此可見，「韓粉很穩定，很凝聚，但是光靠這個支持度，擴散有限，要（韓國瑜）當選不容易。」

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