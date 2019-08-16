代韓國瑜參訪國防工業展 張善政：期待台灣成F-16V生產基地

2019-08-16 19:31

〔記者黃欣柏／台北報導〕出任國民黨總統候選人韓國瑜國政顧問團總召的前行政院長張善政，今天與顧問團國防小組顧問、前海軍司令陳永康及前空軍官校校長田在勱一起參訪2019台北國際航太暨國防工業展。張善政說，韓國瑜有市政要忙，他們才代表前來，除了了解國內外廠商的能量，也期待台灣能成為F-16V的國際生產基地。

張善政說，為了幫韓國瑜規劃國防戰略，特別來了解國內外廠商的能量，研究將來如何在國防政策上產生最大的效益，讓國內廠商的能量能夠盡量發揮，也能夠跟國外的技術盡量搭配。

張善政說，自己在台大任教時，曾參與過經國號跟天弓飛彈的計畫，今天看到天弓飛彈後續的一些成品，也看到一些新的教練機，勾起了他過去的回憶，感覺很有親切感。

張善政說，韓市長在高雄有一些市政要忙，由在台北的他順勢帶一些顧問來看比較方便，但韓國瑜有特別交代，這裡有很多南部上來的業者，要特別表達關心，他有看到一、兩家來自高雄跟屏東的，其實都有非常好的能量，公司人數不多可是技術水準非常高，他相信韓國瑜在高雄把市政做好，對於這些業者也是有很大的鼓勵作用。

蔡英文總統昨天也來參訪國防工業展，對於媒體詢問是否有較勁意味？張善政說，把國防的戰備能力弄好，是不分藍綠的共同目標，只是說國防軍備很花錢，怎麼把錢花在刀口上值得注意，所以在看到我們要採購一些如F-16V的先進戰機時，他都會想到我們國內產業能不能在裡面有一些配合。

張善政說，據他所知，F-16V最早的研發其實是從F-16A/B這兩個機型改裝，台灣在這方面應該是領先的，既然在台灣可以改裝，他當然會期待新的F-16V有更多工作交給台灣來做，甚至台灣可以跟國外廠商來合作，成為F-16V的國際生產基地。

對於美方即將把台灣66架F-16V採購案送交國會一事，張善政說，美方何時願意賣與國際局勢有關，並非我方可以決定，但他要提醒大家，前總統馬英九任內前4年的國防採購量，是比蔡英文總統還要多的，那時候馬可以買到比較多的裝備，是因為兩岸關係較和緩，國外設備商沒有中方的壓力，比較願意賣給我們，而且也不是我們把裝備弄好就可以跟對岸對嗆。

對於韓國瑜國政顧問團未來的國防政策方向，張善政說，目前已經有很多方向，預計在9月底、10月初時會一項一項拿出來亮相。他並解釋，顧問團的成員並不是特別向馬、朱陣營借將，而是他自己原先打算選總統時，就有找了一批朋友，加上後來國民黨智庫的人馬加入，而前內政部長李鴻源是他認識多年的好友，未來預計將扮演團隊中強化防、救災的角色。

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